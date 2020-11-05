LG註冊「Rollable」名稱專利 可能用在日前透露的螢幕可拉伸手機

LG日前揭曉螢幕可翻轉設計的手機Wing時，曾在發表尾聲透露一款可拉伸改變螢幕顯示尺寸的手機，而此款手機有可能會以Rollable為稱。

依照LetsGoDigital網站報導指出，LG已經在日前遞交申請「LG Rollable」商標名稱，並且由歐盟知識財產局於今年11月2日批准，預期將會應用在智慧型手機產品。

而協助申請此項專利的Patent-＆Rechtsanwälte事務所，其實也曾協助LG申請諸如「LG The Roll」名稱。

目前還無法確定LG預計何時推出可拉伸改變螢幕顯示尺寸的手機，但預期最快會是在明年上半年，同時將會列入Explorer系列產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》