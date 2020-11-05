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Moment推出可配合iPhone 12 MagSafe設計的攝影配件
如同先前市場預期蘋果在iPhone 12系列加入可磁吸固定的MagSafe設計後，將讓第三方配件廠商有更多元發揮空間，Moment也趁著MagSafe風潮推出一系列應用配件。
其中包含藉由MagSafe磁吸固定方式使用的手機固定夾、三腳架，以及車用固定架等配件，甚至Moment還打造名為(M) Force磁吸設計，透過額外磁吸力道與夾具設計強化固定效果，並且配合iPhone 12的MagSafe設計讓這些配件更容易拆換。
除了可固定在腳架上的模組設計，Moment也提供可固定在牆上，以及可固定在車輛冷氣出風口的夾具設計，讓使用者能單獨配合iPhone 12本身的MagSafe使用，或是配合Moment打造保護殼使用。
目前Moment已經開放新款配件預購，建議售價則介於19.9美元至49.9美元區間，但預計要等到明年3月才會正式推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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