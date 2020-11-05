消息指稱包含微軟、Qualcomm、聯發科都將獲准恢復向華為供貨
相關消息指稱，包含Intel、AMD、Samsung Display、Sony、Skyworks等業者已經陸續獲准向華為繼續供貨，而就英國金融時報引述消息來源表示，微軟獲准繼續向華為提供包含Windows作業系統在內產品，同時也有消息表示包含Qualcomm、聯發科在內處理器廠商也將能獲准再次向華為供貨。
不過，相關消息指稱，目前美國政府批准供貨原則還是以非5G網路應用相關產品為主，同時也以非先進製程產品為優先考量。
意味即便Qualcomm、聯發科獲准恢復向華為供貨，仍可能需要避開與5G網路應用相關產品為主，但美國政府有更大比重會聚焦在阻止華為透過資源生產5G網路應用產品，例如伺服器、網通設備等，因此即便台積電獲准恢復向華為供貨，依然僅限非先進製程產品，亦即華為先前藉由台積電代工生產的網通晶片、處理器產品僅能以較舊製程生產，因此對於華為在市場布局發展仍有相當大的影響。
以目前來看，華為依然無法透過台積電繼續生產透過先進製程打造的Kirin處理器，在手機產品可能僅能仰賴Qualcomm、聯發科，或是其他業者提供處理器產品，但是在筆電等產品則顯然已經不會有太大影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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