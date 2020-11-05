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備戰雙11！阿里巴巴物流機器人「小蠻驢」進駐大學校區

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在阿里雲栖大會揭曉的物流機器人「小蠻驢」，趕在今年雙11開始前，已經在10月30日進駐浙江大學杭州紫金港校區，透過總計達22部物流機器人規模成為全球第一個純粹以機器人送貨站點，負責該校區菜鳥驛站約3萬多件包裹的送貨上門服務。

由於浙江大學杭州紫金港校區師生及教職人員人數約達7萬，因此除了用戶自取包裹，阿里巴巴估計今年雙11期間將會有至少3萬件包裹需要送貨上門。

而此次以「小蠻驢」為首的物流機器人設置送貨站點，阿里巴巴預先完成菜鳥驛站站點資料採集與送貨路線佈署，並且在11月1日上午9點開始兵分16路，向27棟校舍、教學樓派送包裹，只要用戶在線上完成預約送貨，機器人就能在10分鐘以內將包裹送達。

「小蠻驢」是在今年9月對外公佈，並且由阿里巴巴達摩院研究開發，主要針對補齊快遞配送「最後一哩」，單次充電即可對應62英哩遞送距離 (約100公里)，同時單趟最多可遞送約50個包裹，其中採用自駕導航系統則可配合人工智慧運算，在人車混行路況正確判斷最佳行進路線。

除了浙江大學紫金港校區，接下來在杭州余杭區的住宅小區倉溢東苑也會開始切換微純機器人送貨模式，而阿里巴巴預期未來將透過更多機器人加快送貨流程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

浙江大學 雙11

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