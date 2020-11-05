美國大選之外 不少人也關心加州第22號提案公投

除了美國總統大選結果令人關注，加州地區配合此次大選進行的第22號提案 (Prop. 22)公投結果也讓不少人關注，因為將決定Uber、Lyft，乃至於Doordash、Instacart、Postmates等藉由App媒合零工需求未來營運模式。

在上個月，上訴法院仍裁定Uber、Lyft必須遵守加州公共事業委員會所作出決定，以利符合今年推動的全新勞工法案規定，亦即將合作司機視為正職員工，而非以臨時聘僱員工身分執行工作項目。因此也讓Uber、Lyft等業者藉由公投形式免除今年初施行的全新勞工法案「Assembly Bill 5 (AB5)」限制。

為了吸引更多人支持，Uber不僅發動多名司機加入宣傳，同時也與Lyft、Doordash、Instacart和Postmates在內業者投入至少2.5億美元資金，透過戶外廣告、App推播等宣傳方式鼓勵民眾投票。

而此項提案投票結果，被視為加州零工經濟未來發展關鍵，雖然加州政府今年初推行的全新勞工法案是為了保障工作權益，其中包含保障員工最低薪資、提供失業保險、醫療保險等工作津貼，並且必須將臨時約聘人員視為正式員工對待，對於藉由App媒合臨時人力需求的Uber等業者卻很難配合此項政策，認為將使原本零工經濟模式受到影響，不僅無法讓願意承接工作的人難以有原本彈性，可能也會因為必須遵守政策而使服務營運成本大幅攀高。

在先前說法裡，Uber、Lyft表示與司機之間僅為合作媒合關係，實質上並無直接聘僱關係，本身僅提供技術平台資源，因此不能將合作司機直接視為旗下員工，但法院裁定結果卻認定因為Uber等業者在服務使用過程仍與合作司機有聘僱關係，因此認定合作司機可視為員工身分。雖然Uber、Lyft後續提出上訴，但仍遭法院駁回。

Uber、Lyft均認為在全新勞工法案政策影響下，最終可能會造成合作司機人數大幅減少，而在營運成本明顯增加之下，也可能造成服務退出加州，或是選擇關閉，如此一來也會造成加州失業率大增，並且產生更多影響。

不過，反對看法則認為這些只是Uber等業者為了精簡成本的說詞，並且支持加州政府所做決定。但從整體民意調查結果顯示，目前有將近過半民眾傾向支持Uber、Lyft等業者立場，因此預期將能讓加州零工經濟模式維持既有模式，同時更可讓Uber等業者每年節省超過上億美元的僱傭成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》