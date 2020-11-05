蘋果說明文件顯示iPhone 12 mini僅支援12W無線充電

雖然蘋果標榜iPhone 12系列機種對應15W的無線充電功率，但從蘋果官方說明文件顯示，預計下週開放銷售的iPhone 12 mini，實際上僅對應12W的無線充電功率。

若沒意外的話，應該是蘋果為了確保iPhone 12 mini相對較小機身所採用電池充電安全，因此以稍微小一些的無線充電功率確保使用安全，使用者至少要透過對應9V/2.03A輸出電壓與電流規格的充電器，才能在iPhone 12 mini搭配MagSafe磁吸充電器，以12W充電功率替手機補充電力。

另外，蘋果也在文件內詳述將耳機、麥克風等透過較小電壓、電流設計的配件，插入iPhone 12系列底部Lightning連接埠供電運作時，實際供電功率僅會被限制在7.5W，主要是基於法規限制規範，同時也能確保裝置、配件使用安全。

至於對應15W無線充電的iPhone 12系列機種，則至少要配合使用9V/2.22A至9V/2.56A輸出電壓、電流規格的充電器，才能順利以15W功率替iPhone 12系列機種充電。除此之外，USB連接規格也必須透過USB-C連接埠形式供電，而無法透過USB-A連接埠規格。

在此份文件內，蘋果也說明若使用者透過MagSafe磁吸充電器幫其他同樣相容Qi無線充電機種補充電力的話，將僅能以相對較低充電功率運作，而使用者若同時以MagSafe磁吸充電器與Lightning有線形式幫手機充電的話，系統僅會優先以Lightning有線形式充電。

其他則包含不建議在MagSafe磁吸充電器與手機之間放置信用卡、門禁卡等物品，避免因為磁吸與無線充電影響導致卡片失效，而使用者如果使用皮革保護殼的話，經常使用MagSafe磁吸充電器可能會在保護殼留下壓痕。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》