「全球最大規模IPO」暫緩上市 螞蟻集團可能至少半年後才能重新申請

在"全球最大規模IPO"螞蟻集團原訂在11月5日於上海、香港同時掛牌上市，後續卻因中國四大金融部門 (中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局)約談阿里巴巴創辦人馬雲、螞蟻集團董事長井賢棟，隨即遭上海證交所認定螞蟻集團不符合發行上市條件，因而暫緩其掛牌上市事宜，而螞蟻集團隨後也宣布暫緩在香港掛牌上市，同時相關看法認為螞蟻集團重新申請上市時間，至少需要延後半年底上時間。

之所以遭約談，不少看法認為是與原屬淘寶旗下第三方支付服務－支付寶，在螞蟻集團從阿里巴巴體系拆分獨立後，持續衍生不少金融相關應用產品，因此遭中國國有銀行系統釘上，認為影響國家金融穩定，而此次沸沸揚揚準備在上海、香港兩地掛牌上市，更讓中國政府出手干預。

不過，螞蟻集團則是在後續召開緊急會議討論後續應對事宜，而井賢棟則維持樂觀看法，認為監管機關主要是徵詢意見，並且強調螞蟻集團會儘快配合相關要求，另外也將討論向投資人退回申請股款等細節。

至於在螞蟻集團傳出暫緩上市消息後，阿里巴巴股價隨即出現將近9%跌幅，因此也讓阿里巴巴快速損失近900億美元市值。

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