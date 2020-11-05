Arm打造Cortex-A78C CPU設計 推動運算效能更高筆電產品

更新：依照Arm說明，Cortex-A78C CPU設計是以Cortex-A78為基礎，針對大螢幕裝置運算 (Large Screen Compute)，例如筆電等產品打造，並且加入支援PAC安全機制與加強多作業系統環境 (Enhanced Multi-OS support)，同時也能對應更高運算效能，依照需求也能搭配GPU、NPU，甚至其他處理器或加速器，透過記憶體共享方式執行運作，另外也能相容Cortex-A78 CPU設計應用。

今年5月宣布推出Cortex-A78 CPU設計後，Arm稍早又宣布推出名為Cortex-A78C CPU設計，標榜針對更高運算效能設計需求打造，並且能對應筆電機種使用。

Cortex-A78C CPU設計將可配置高達8組大核，或是以6組大核形式設計，打配過往Cortex-A系列CPU最多僅能以4組大核搭配4組小核組合設計。同時，L3快取記憶體容量也增加至8MB，藉此對應更複雜資料緩衝使用，並且支撐多工運算需求。

另一方面，Cortex-A78C CPU設計也導入PAC (Pointer Authentication Code)機制，透過MAC比對方式確認CPU執行函數指令是否正確，避免相關內容遭惡意程式竄改，造成CPU執行錯誤，藉此降低外部攻擊漏洞問題。

此次宣布推出Cortex-A78C CPU設計，或許也是因應蘋果接下來準備公布換上Arm架構設計處理器的新款Mac機種，加上先前微軟與Qualcomm持續推動的Snapdragon on Windows設計，意味接下來將會有更多搭載Arm架構處理器的筆電、桌機產品問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》