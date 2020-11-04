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Uber EATS累積4萬2000個合作商家 將加入萊爾富商品外送

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Uber EATS新服務介面
▲Uber EATS新服務介面

去年宣布將本身「美食外送平台」定位擴大為「隨點即送電商平台」，更與藝人蕭敬騰、林志玲、伍佰等人合作代言後，Uber EATS今日 (11/4)宣布在台耕耘4週年，並且將服務拓展至全台19個城市地區，更與超過4萬2000個商家業者合作，並且預告從11月9日起將再加入近140家萊爾富便利商店合作。

[caption id="attachment_132859" align="aligncenter" width="1000"]Uber EATS ▲Uber EATS在台耕耘4週年[/caption]

配合迎接在台耕耘4週年，從即日起至11月30日期間，新用戶消費滿49元即可享有30天免外送費優惠，而既有用戶則可享有單次最高可折抵100元的65折優惠，以及熱門平價美食買一送一優惠。

依照Uber EATS台灣總經理李佳穎說明，從後端數據顯示「經典台味」、「療癒美食」與「健康美食」是今年較多人選擇美食類別，而去年開始加入的生鮮雜貨外送服務，更吸引眾多消費者使用，不僅能減少必須外出採購，以及當下立即使用需求，同時也能節省個人生活時間。

此外，李佳穎也說明，在新版App設計分別朝向便捷化、個人化與在地化發展，讓消費者能更精準找到個人所需餐點，或是依照個人偏好顯示更符合需求的餐點推薦，甚至也能透過消費者所在地點顯示鄰近被熱門訂購餐點類型，藉此刺激消費者更快決定餐點項目。

而在去年擴大與生鮮雜貨商品業者合作後，目前Uber EATS已經累積與大潤發、家樂福、City' Super、屈臣氏、丁丁藥局、小三美日、寵物公園等業者合作，從去年與約9000個商店業者合作，到今年累積超過4萬2000個商家業者數量，顯示生鮮雜貨成為美食以外更吸引人使用外送項目，尤其在今年疫情影響下，更進一步推動Uber EATS服務使用比例。

在今日活動中，Uber EATS也宣布將從11月9日起與萊爾富便利商店合作，初期會有將近140家萊爾富便利商店門市加入合作，並且將超過400項商品上架至Uber EATS服務，其中包含Hi Cafe咖啡、牛奶、鮮食、餅乾、零嘴等，預計在今年底將合作門市數量擴展至300家。

▲Uber EATS宣布與全台萊爾富便利商店合作外送服務
▲Uber EATS宣布與全台萊爾富便利商店合作外送服務

在進一步說明中，李佳穎表示Uber EATS並非為了改變消費者使用模式，而是增加更多使用選擇，因此除了藉由本身服務解決消費者出門麻煩、當下使用需求等問題，卻不會因此改變消費者出門消費的情況。

就萊爾富、家樂福、寵物公園、CNFlower等的看法，則是認為消費者在不同時間會有不一樣的消費情況，配合Uber EATS服務以「橋樑」形式銜接消費者實際需求，同時依然可以透過既有消費模式銷售旗下商品。

而針對先前已經在台灣地區推行以每月120元訂閱使用，即可不限次數免費外送的優饗方案，李佳穎也說明確實在今年疫情影響下吸引更多人使用，同時也帶動許多訂閱用餐比例，未來更討論是否能另外推出會員訂閱方案，針對會員身分消費者額外提供更多福利優惠內容，藉此吸引更多人加入使用。

▲與眾多商家業者共同迎接在台耕耘4週年
▲與眾多商家業者共同迎接在台耕耘4週年

▲Uber EATS代言人伍佰、林志玲、蕭敬騰
▲Uber EATS代言人伍佰、林志玲、蕭敬騰

▲Uber EATS服務
▲Uber EATS服務

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 便利商店 uber eats 萊爾富超商

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