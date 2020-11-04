暴雪娛樂將迎30周年 總裁：營造更友善遊戲環境 以跳脫想法打造新作

除了重申明年2月19日及20日 (台灣時間為2月20日及21日凌晨)以免費形式開放所有人觀看線上舉辦的BlizzConline活動，暴雪娛樂總裁J. Allen Brack稍早透過官方YouTube頻道更新包含《魔獸世界》、《鬥陣特攻》等暴雪娛樂旗下遊戲作品新消息，同時也預告將在明年2月迎接暴雪娛樂創立30周年。

依照J. Allen Brack表示，目前因為疫情影響關係，暴雪娛樂約有95%員工都是在家遠距工作，而也因為疫情影響緣故，使得《魔獸世界：暗影之境》更新內容延後至11月24日上市，而經典版《納克薩瑪斯》則預計會在12月推出。

而今年對於《魔獸世界》而言，其實也帶來不少考驗，同時也獲得許多玩家支持，其中包含在《魔獸世界》內創造總計超過1億個角色，同時等級升級次數也已經累積超過15億次，而在遊戲中使用美容沙龍的次數已經超過1000萬次，在經典版《魔獸世界》裡則是於今年內出現超過90億個鬼魂與幽光，同時玩家也已經累積製作超過650萬個強效冰霜防護藥水。

▲暴雪娛樂總裁J. Allen Brack

針對先前揭曉與網易遊戲合作的手機遊戲《暗黑破壞神 永生不朽》，目前已經在內部進行最大規模測試，並且將依照研發進度公布《暗黑破壞神 4》、《暗黑破壞神 永生不朽》，以及《鬥陣特攻2》的相關資訊。

此外，J. Allen Brack也強調未來將不排除跳脫既有PC遊戲，以及手機平台遊戲研發侷限，未來將可能針對不同平台，以不同形式呈現遊戲內容。不過，J. Allen Brack並未透露是否意味將跳脫現有作品設計模式，或是會啟用全新設計想法。

至於針對遊戲內容互動方面，J. Allen Brack表示希望能打造友善的遊戲環境，其中包含藉由人工智慧判斷玩家檢舉內容是否屬實，或是在系統內識別不當言論，或是有情緒攻擊情況，目前此類技術已經開始應用在《鬥陣特攻》及《暴雪英霸》等遊戲，預期未來將會擴展至《魔獸世界》等遊戲功能項目，讓旗下遊戲體驗可以變得更好。

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