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攜手券券電子餐券服務 漢堡王藉App Clips設計縮短點餐流程

聯合新聞網 / 楊又肇
▲藉由App Clips設計縮短原本點餐必須等待排隊等流程所需花費時間
▲藉由App Clips設計縮短原本點餐必須等待排隊等流程所需花費時間

上週由ChargeSPOT共享行動電源服務宣布與蘋果合作App Clips設計，讓使用者能透過掃描QR Code或以NFC感應方式，在短短20秒內即可完成電池借用流程，此次漢堡王也宣布導入App Clips設計，配合與電子餐券發行系統業者券券合作，讓消費者能直接透過漢堡王店內桌上的QR Code或NFC感應標籤快速下單，藉此免除排隊點餐的困擾。

不過，相較ChargeSPOT共享行動電源服務導入App Clips設計，是為了解決臨時租用、快速讓消費者使用服務的需求問題，在漢堡王的使用情境其實已經可以透過點餐機等服務模式對應點餐需求，此次額外導入App Clips設計，其實就是為了提供消費者更多元的點餐模式。

依照漢堡王說明，消費者能透過更新至iOS 14作業系統版本的iPhone機種，藉由相機功能拍攝漢堡王店內桌上的QR Code，或是直接透過機身背面的NFC功能感應桌上的NFC標籤，即可快速呼叫以App Clips設計，並且串接券券服務的點餐介面，後續完成點餐後，即可透過Apple Pay進行支付，接著就會將餐點需求傳送店內系統，由工作人員備餐後，再透過系統推播通知消費者取餐。

漢堡王執行長黃耀忠表示，導入App Clips設計的好處，在於能大幅減少點餐排隊等待時間，讓消費者能直接透過App Clips設計的操作介面進行線上點餐，讓工作人員能將更多時間用於備餐，讓整個點餐流程可以更快被完成，並且讓消費者能更快享用餐點。

目前全台會先由台北光華門市在內4間門市率先提供以App Clips形式點餐，未來也會依照市場需求持續擴展到更多門市，甚至消費者有進一步需求的話，將會考慮讓消費者可在座位上完成點餐，進一步由店內工作人員協助將餐點送到指定座位。

▲漢堡王執行長黃耀忠
▲漢堡王執行長黃耀忠

而導入App Clips設計，黃耀忠是為了增加更多點餐便利性，讓消費者能有更多元方式選擇點餐消費模式，因此並不會與既有消費模式衝突，甚至未來如果有更方便的點餐消費模式，漢堡王也會考慮導入，讓消費者能更方便在店內消費。

▲漢堡王在快餐業率先導入App Clips設計
▲漢堡王在快餐業率先導入App Clips設計

▲支援App Clips形式服務的漢堡王門市，在門室內的桌上就會有這樣的QR Code標籤
▲支援App Clips形式服務的漢堡王門市，在門室內的桌上就會有這樣的QR Code標籤

▲透過掃描桌面QR Code。或以NFC方式感應讀取資料
▲透過掃描桌面QR Code。或以NFC方式感應讀取資料

▲透過簡單幾個步驟即可完成點餐、付款
▲透過簡單幾個步驟即可完成點餐、付款

▲透過掃描桌面上的QR Code或感應NFC標籤
▲透過掃描桌面上的QR Code或感應NFC標籤

除了此次與蘋果合作App Clips設計，漢堡王也表示將會針對Android平台手機提供合適點餐模式，例如透過現場點餐、操作點餐機，或是透過漢堡王官方App完成點餐，同時未來也考慮會導入Google Instant Apps設計，讓Android手機也能簡單、快速完成點餐。

另一方面，券券創辦人陳顯仁也透露在與漢堡王合作之餘，未來也會持續與更多消費通路合作，藉由App Clips設計加快各個通路消費效率，同時預期可在今年底前將券券服務推廣至全台超過500家消費通路門市。

▲此次配合在台南啟用門市，同步推出的巧克力口味華堡
▲此次配合在台南啟用門市，同步推出的巧克力口味華堡

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

漢堡 蘋果

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