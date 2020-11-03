快訊

美國大選明天揭曉！何時會有結果？各州開票時間一次看

顏清標換肝遶境後一度神隱失蹤 原來是上山「抱大樹」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好糗！足球賽AI攝影機誤把「光頭裁判」當球追蹤 射門鏡頭沒了

聯合新聞網 / INSIDE
AI攝影機誤判，把光頭裁判當球追蹤。 圖擷自Youtube
AI攝影機誤判，把光頭裁判當球追蹤。 圖擷自Youtube

看來這 AI 機器學習模型的精度還有加強。

自 2012 年 Geoffrey Hinton 的兩位學生用 GPU 一舉奪下 ImageNet 冠軍至今，以七季學習為首的 AI 技術已默默地大幅改變了人類生活。不過，機器學習模型若是沒訓練好，問題還是挺多的，起碼英國蘇格蘭足球就發生了這種事。

根據外媒報導，蘇格蘭足球隊 Inverness Caledonian Thistle F.C.（恩華尼斯足球俱樂部，ICTFC）日前導入了名為 Pixellot 的 AI 攝影機，它可以自動判別場上的足球並追蹤攝影，聽起來不用人工手動，十分便利。

但是悲劇發生了：日前一場比賽中，這款 AI 攝影機卻把留著光頭的線審誤判成足球，導致一大堆直播鏡頭都在追蹤裁判而不是球！這讓一大票觀眾抱怨沒辦法好好看比賽，甚至連射門得分的鏡頭也漏掉了。

而且這還是透過 StreamAMG 直播的 PPV 付費比賽節目。這種無人式 AI 攝影機對疫情還未減緩，足球迷只能待在家看直播的當下格外重要，不過看起來這台 AI 攝影機物體識別的演算法似乎得加強了，否則付錢卻無法好好觀賞完整賽事肯定很悶。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

足球 AI 直播 機器學習

延伸閱讀

iPhone 12 、12 Pro快速開箱！5G體驗好嗎？藍色實機長怎樣？

開箱Joeman團隊！從微星產品經理到百萬YouTuber 揭開十年來工作秘辛

Starlink「星鏈」計畫Beta版公開測試！月租費99美元

與專利流氓纏鬥十年！蘋果被判賠VirnetX 5.02億美元

相關新聞

華為有意打造「不採用任何美國技術」的晶片廠？將從45nm製程著手

由於持續受到美國政府打壓，華為可能計畫在上海建造一座不使用任何美國境內技術的晶片生產廠，同時將從45nm製程技術應用產品著手，預計在2021年底前進入28nm製程技術，並且應用在物聯網裝置使用晶片，另外也計畫在2022年底前能以20nm製程技術打造5G連網設備使用晶片產品。

與專利流氓纏鬥十年！蘋果被判賠VirnetX 5.02億美元

根據彭博社報導，因為 VPN 專利美國德州陪審團在大約 90 分鐘內作出了判決，裁定蘋果將支付給 VirnetX 5.02 億美元費用。兩家公司因為專利的爭議在法院纏訟十年之久，環繞在 iOS 上所使用的 「VPN On Demand」以及 「FaceTime」、「iMessage」的專利侵權。

好糗！足球賽AI攝影機誤把「光頭裁判」當球追蹤 射門鏡頭沒了

根據外媒報導，蘇格蘭足球隊 Inverness Caledonian Thistle F.C.（恩華尼斯足球俱樂部，ICTFC）日前導入了名為 Pixellot 的 AI 攝影機，它可以自動判別場上的足球並追蹤攝影，聽起來不用人工手動，十分便利。

新機策略讓LG手機業務恢復氣色 但依然處於虧損狀態

今年推出歸屬於Universal系列的Velvet，並且在後續推出屬於Explorer系列的Wing，同時也對外說明不再更新現有G系列與V系列手機產品後，LG在手機產品銷售顯然有了起色。

傳華為趕在美國禁令生效前 曾向聯發科採購大量天璣系列處理器

相關消息指稱，華為在面臨美國政府實施技術出口貿易禁令前，曾向聯發科採購大量天璣系列處理器，因此增加聯發科在2020財年第三季財報營收。

蘋果11月11日辦特別活動 傳發表Mac筆電

蘋果公司（Apple）宣布，將於台北時間11月11日凌晨2時舉辦線上特別活動，外界預期將發表搭載蘋果自製處理器的Appl...

釣魚信件新型態！騙徒假冒「Google雲端硬碟」寄信偷個資

收到來路不明的郵件或網址要小心！外媒指出，近期有詐騙分子假冒Google雲端硬碟名義，寄出邀請共用檔案編輯的信件，並附上藏有惡意程式碼的文件檔案，使用者若點入網址，個資就會面臨被駭的風險。Google表示，已對此採取檢測與阻擋，用戶若收到可疑郵件，可向官方檢舉。

Google硬體、雲端發展將擴大投資 YouTube也成為重要電子商務平台

Alphabet稍早也公布2020財年第三季財報結果，其中營收達461.73億美元，相比去年同期的404.99億美元成長14%，淨利則達112.47億美元，相比去年同期的70.68億美元有高達59%成長量。

OPPO宣布在台推出5G手機 萬元有找

OPPO今（30）日宣布，推出旗下首款A系列5G手機OPPO A73 5G，內建8GB記憶體與128GB儲存空間，是台灣...

Starlink「星鏈」計畫Beta版公開測試！月租費99美元

SpaceX 創辦人Elon Musk 旗下的衛星寬頻服務「星鏈」計畫（Starlink） 目前正擴大其 Beta 版服務測試，也悄悄在本週一向有意註冊該服務的人寄送 e-mail。而相關截圖也被流傳出來，初期 Starlink 將訂價月租費 99 美元。

審視社群平台免責權 Twiiter暗指川普發言影響更大

針對美國總統川普日前要求聯邦通訊委員會重新審視《通訊規範法 (Communications Decency Act)》第230條解釋範圍，美國參議院商務委員會要求Google、Facebook與Twitter出席接受質詢。而在接受質詢過程中，Twitter強調藉由更透明的演算法讓使用者知曉內容如何呈現，Google與Facebook則強調本身在防堵假新聞所做努力。

不再怕踩雷 三創攜手嘖嘖募資平台讓你先看實品再抖內

以往募資平台經常因為收到貨與想像中的不一樣，或甚至會遇上計畫失敗出不了貨的窘境，各種無法預期的狀況都讓想要參與募資的民眾...

熱門新聞

iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一個禮拜

台灣之星預告 雙11將祭出跨世代最強資費

釣魚信件新型態！騙徒假冒「Google雲端硬碟」寄信偷個資

蘋果發表會也湊雙11熱鬧 當天凌晨2點還有「One More Thing」

LINE短暫異常已修復 一度無法傳照片影片

好糗！足球賽AI攝影機誤把「光頭裁判」當球追蹤 射門鏡頭沒了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。