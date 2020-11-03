好糗！足球賽AI攝影機誤把「光頭裁判」當球追蹤 射門鏡頭沒了

看來這 AI 機器學習模型的精度還有加強。

自 2012 年 Geoffrey Hinton 的兩位學生用 GPU 一舉奪下 ImageNet 冠軍至今，以七季學習為首的 AI 技術已默默地大幅改變了人類生活。不過，機器學習模型若是沒訓練好，問題還是挺多的，起碼英國蘇格蘭足球就發生了這種事。

根據外媒報導，蘇格蘭足球隊 Inverness Caledonian Thistle F.C.（恩華尼斯足球俱樂部，ICTFC）日前導入了名為 Pixellot 的 AI 攝影機，它可以自動判別場上的足球並追蹤攝影，聽起來不用人工手動，十分便利。

但是悲劇發生了：日前一場比賽中，這款 AI 攝影機卻把留著光頭的線審誤判成足球，導致一大堆直播鏡頭都在追蹤裁判而不是球！這讓一大票觀眾抱怨沒辦法好好看比賽，甚至連射門得分的鏡頭也漏掉了。

而且這還是透過 StreamAMG 直播的 PPV 付費比賽節目。這種無人式 AI 攝影機對疫情還未減緩，足球迷只能待在家看直播的當下格外重要，不過看起來這台 AI 攝影機物體識別的演算法似乎得加強了，否則付錢卻無法好好觀賞完整賽事肯定很悶。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》