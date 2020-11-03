與專利流氓纏鬥十年！蘋果被判賠VirnetX 5.02億美元

不久前另一案件蘋果需支付 VirnetX 4.5 億美元，如今再加上這筆5.028 億美元，近期蘋果被判給 VirnetX 近十億美元！

根據彭博社報導，因為 VPN 專利美國德州陪審團在大約 90 分鐘內作出了判決，裁定蘋果將支付給 VirnetX 5.02 億美元費用。兩家公司因為專利的爭議在法院纏訟十年之久，環繞在 iOS 上所使用的 「VPN On Demand」以及 「FaceTime」、「iMessage」的專利侵權。

根據 RutmanIP 網站，在本回訴訟中，VirnetX 針對 Apple 的 VPN on Demand 功能違反 VirnetX 最初為美國中央情報局（CIA）開發的與安全通信相關的技術系統專利。原先要求 7 億美元專利費，但蘋果公司認為只欠 VirnetX $1.13 億美元，最後陪審團裁定蘋果需支付給 VirnetX 5.028 億美元。

蘋果在聲明表示，「這項案子已經長達十年之久，這項技術並不是產品核心功能，專利局認為該專利無效，這樣的案子只是扼殺創新以及對消費者有害無益。」

纏鬥十年 專利流氓對巨頭的猛烈攻勢

VirnetX 是一家位於內華達州的網路安全軟體和技術公司，在紐交所上市代號 VHC，一直以來 VirnetX 受到外界詬病，由於公司本身不銷售實際的產品或服務，而是藉由許可專利和起訴侵犯專利來獲利。該公司已贏得了各種技術公司的 IP 訴訟，被稱作「專利流氓」。

八年前，德州陪審團判定蘋果 FaceTime 侵害 VirnetX 公司的 VPN 專利，蘋果需支付給 VirnetX 3.682 億美元賠償金，隨後蘋果不服判決再上訴，結果被美國聯邦巡迴上訴法院推翻，撤銷了賠償決議。然而，VirnetX 並沒有因此退縮繼續對蘋果發起專利戰，終於又在 2015 年取得勝訴。

2016 年，聯邦陪審團認定蘋果 FaceTime 侵犯了 VirnetX 專利，判決蘋果進行賠償 3.024 億美元，蘋果不服判決再次上訴。判決再次確認 FaceTime 和 iMessage 涉及專利侵權，蘋果需向 VirnetX 賠償 4.497 億美元。蘋果侵權上訴被法院駁回後，也重新設計 FaceTime 來規避 VirnetX 專利，本次的審判涉及的便是較新版本的 VPN on Demand，雙方可說在十年之內來來回回在判決、上訴在專利上迂迴。

近期確認的判決包含不久前另一案件蘋果需支付 VirnetX 4.5 億美元，如今再加上這筆5.028 億美元，近期蘋果被判給 VirnetX 近十億美元。

自 2010 年以來，VirnetX 一直與 Apple、思科和微軟等公司猛烈發起專利訴訟。2014 年 12 月，微軟針對 Skype 技術專利糾紛支付給 VirnetX 2300 萬美元以和解，如今又將因蘋果 FaceTime 專利侵權訴訟而獲得鉅額賠償。

VirnetX 創辦於 2005 年，雖然當時公司規模不大，然而根據官方介紹，部分員工曾多年就職於美國國防部和情報機構、負責系統工程、軟體設計和技術程序管理，在保障通訊安全、遠端數據提取和加工、情報資訊提取和數據可視化等方面擁有豐富的經驗。VirnetX 看似擁有強大的團隊成員，各個技術背景堅實，然而沒有真正提供產品，靠著專利來向科技巨頭撈金的做法，的確很難受到外界認同。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》