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與專利流氓纏鬥十年！蘋果被判賠VirnetX 5.02億美元

聯合新聞網 / INSIDE
不久前另一案件蘋果需支付VirnetX 4.5億美元，近期蘋果被判給VirnetX近十億美元。 路透
不久前另一案件蘋果需支付VirnetX 4.5億美元，近期蘋果被判給VirnetX近十億美元。 路透

不久前另一案件蘋果需支付 VirnetX 4.5 億美元，如今再加上這筆5.028 億美元，近期蘋果被判給 VirnetX 近十億美元！

根據彭博社報導，因為 VPN 專利美國德州陪審團在大約 90 分鐘內作出了判決，裁定蘋果將支付給 VirnetX 5.02 億美元費用。兩家公司因為專利的爭議在法院纏訟十年之久，環繞在 iOS 上所使用的 「VPN On Demand」以及 「FaceTime」、「iMessage」的專利侵權。

根據 RutmanIP 網站，在本回訴訟中，VirnetX 針對 Apple 的 VPN on Demand 功能違反 VirnetX 最初為美國中央情報局（CIA）開發的與安全通信相關的技術系統專利。原先要求 7 億美元專利費，但蘋果公司認為只欠 VirnetX $1.13 億美元，最後陪審團裁定蘋果需支付給 VirnetX 5.028 億美元。

蘋果在聲明表示，「這項案子已經長達十年之久，這項技術並不是產品核心功能，專利局認為該專利無效，這樣的案子只是扼殺創新以及對消費者有害無益。」

纏鬥十年 專利流氓對巨頭的猛烈攻勢

VirnetX 是一家位於內華達州的網路安全軟體和技術公司，在紐交所上市代號 VHC，一直以來 VirnetX 受到外界詬病，由於公司本身不銷售實際的產品或服務，而是藉由許可專利和起訴侵犯專利來獲利。該公司已贏得了各種技術公司的 IP 訴訟，被稱作「專利流氓」。

八年前，德州陪審團判定蘋果 FaceTime 侵害 VirnetX 公司的 VPN 專利，蘋果需支付給 VirnetX 3.682 億美元賠償金，隨後蘋果不服判決再上訴，結果被美國聯邦巡迴上訴法院推翻，撤銷了賠償決議。然而，VirnetX 並沒有因此退縮繼續對蘋果發起專利戰，終於又在 2015 年取得勝訴。

2016 年，聯邦陪審團認定蘋果 FaceTime 侵犯了 VirnetX 專利，判決蘋果進行賠償 3.024 億美元，蘋果不服判決再次上訴。判決再次確認 FaceTime 和 iMessage 涉及專利侵權，蘋果需向 VirnetX 賠償 4.497 億美元。蘋果侵權上訴被法院駁回後，也重新設計 FaceTime 來規避 VirnetX 專利，本次的審判涉及的便是較新版本的 VPN on Demand，雙方可說在十年之內來來回回在判決、上訴在專利上迂迴。

近期確認的判決包含不久前另一案件蘋果需支付 VirnetX 4.5 億美元，如今再加上這筆5.028 億美元，近期蘋果被判給 VirnetX 近十億美元。

自 2010 年以來，VirnetX 一直與 Apple、思科和微軟等公司猛烈發起專利訴訟。2014 年 12 月，微軟針對 Skype 技術專利糾紛支付給 VirnetX 2300 萬美元以和解，如今又將因蘋果 FaceTime 專利侵權訴訟而獲得鉅額賠償。

VirnetX 創辦於 2005 年，雖然當時公司規模不大，然而根據官方介紹，部分員工曾多年就職於美國國防部和情報機構、負責系統工程、軟體設計和技術程序管理，在保障通訊安全、遠端數據提取和加工、情報資訊提取和數據可視化等方面擁有豐富的經驗。VirnetX 看似擁有強大的團隊成員，各個技術背景堅實，然而沒有真正提供產品，靠著專利來向科技巨頭撈金的做法，的確很難受到外界認同。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 VPN FaceTime 蘋果 iOS

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