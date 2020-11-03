快訊

照大腸鏡前3天的低渣飲食怎麼吃？一張圖表教你判斷

假面甜心？美女議員林穎孟遭控刁難生理假、詐領補助款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳華為趕在美國禁令生效前 曾向聯發科採購大量天璣系列處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，華為在面臨美國政府實施技術出口貿易禁令前，曾向聯發科採購大量天璣系列處理器，因此增加聯發科在2020財年第三季財報營收。

依照聯發科日前公布2020財年第三季財報結果，其中營收總計達新台幣972億7500萬元，相比前一季成長43.9%，同時比去年同期增加44.7%，而淨利部分則達新台幣133億6700萬元，比前一季增加答82.8%，並且比去年同期增加93.7%。

聯發科表示，第三季財報營收增加原因在於智慧型手機產品市佔增加，同時5G連網應用產品也相對增加，另外也包含源自電視、Wi-Fi連網設備，以及電源管理晶片等產品銷量成長，使得整體營收明顯成長。

不過，聯發科在日前財報說明中並未回應是否與將處理器產品銷售給華為有關。

在此之前，市場曾有消息指稱華為將向聯發科採購處理器產品，甚至也傳出透過聯發科轉向台積電下訂單，以利因應美國政府進一步的禁令制裁影響，但後續則由聯發科出面否認。但目前看起來是如市場傳聞，趕在美國政府新一波禁令於今年9月正式生效前，將大量處理器產品提供給華為使用，當時估計替聯發科賺進約3億美元營收 (約新台幣90億元)。

而聯發科向華為提供處理器產品，其中包含對應4G及5G連網處理器產品，數量約達1300萬枚，大致可支撐華為接下來幾個月內的手機生產使用需求。

另外，聯發科也已經向美國政府提出申請，希望能獲准繼續向華為提供技術產品，但目前似乎並未像Intel、AMD已經獲准。

同時，目前主要還是仰賴台積電代工生產旗下處理器產品的聯發科，近期也宣布斥資採購價值約新台幣16億2000萬元的機台設備，其中包含源自科林研發、Canon、東京電子製作的晶片生產設備，並且將這些設備租賃給力積電 (力晶積成電子製造股份有限公司)使用，藉此協助代工生產其處理器產品。

聯發科預計在11月10日針對歐美地區分析師及媒體舉行線上說明會，預期將會針對近期市場傳聞作具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 東京 華為 聯發科

延伸閱讀

天貓雙11開跑創3驚奇 他下單5分鐘就收到貨

擺脫美國科技圍堵 傳華為將在上海成立晶片廠

法說會傳佳音後卻走弱 聯電、聯發科跌勢重

五外資喊買聯發科 最高目標價840元

相關新聞

華為有意打造「不採用任何美國技術」的晶片廠？將從45nm製程著手

由於持續受到美國政府打壓，華為可能計畫在上海建造一座不使用任何美國境內技術的晶片生產廠，同時將從45nm製程技術應用產品著手，預計在2021年底前進入28nm製程技術，並且應用在物聯網裝置使用晶片，另外也計畫在2022年底前能以20nm製程技術打造5G連網設備使用晶片產品。

新機策略讓LG手機業務恢復氣色 但依然處於虧損狀態

今年推出歸屬於Universal系列的Velvet，並且在後續推出屬於Explorer系列的Wing，同時也對外說明不再更新現有G系列與V系列手機產品後，LG在手機產品銷售顯然有了起色。

傳華為趕在美國禁令生效前 曾向聯發科採購大量天璣系列處理器

相關消息指稱，華為在面臨美國政府實施技術出口貿易禁令前，曾向聯發科採購大量天璣系列處理器，因此增加聯發科在2020財年第三季財報營收。

蘋果11月11日辦特別活動 傳發表Mac筆電

蘋果公司（Apple）宣布，將於台北時間11月11日凌晨2時舉辦線上特別活動，外界預期將發表搭載蘋果自製處理器的Appl...

釣魚信件新型態！騙徒假冒「Google雲端硬碟」寄信偷個資

收到來路不明的郵件或網址要小心！外媒指出，近期有詐騙分子假冒Google雲端硬碟名義，寄出邀請共用檔案編輯的信件，並附上藏有惡意程式碼的文件檔案，使用者若點入網址，個資就會面臨被駭的風險。Google表示，已對此採取檢測與阻擋，用戶若收到可疑郵件，可向官方檢舉。

Google硬體、雲端發展將擴大投資 YouTube也成為重要電子商務平台

Alphabet稍早也公布2020財年第三季財報結果，其中營收達461.73億美元，相比去年同期的404.99億美元成長14%，淨利則達112.47億美元，相比去年同期的70.68億美元有高達59%成長量。

OPPO宣布在台推出5G手機 萬元有找

OPPO今（30）日宣布，推出旗下首款A系列5G手機OPPO A73 5G，內建8GB記憶體與128GB儲存空間，是台灣...

Starlink「星鏈」計畫Beta版公開測試！月租費99美元

SpaceX 創辦人Elon Musk 旗下的衛星寬頻服務「星鏈」計畫（Starlink） 目前正擴大其 Beta 版服務測試，也悄悄在本週一向有意註冊該服務的人寄送 e-mail。而相關截圖也被流傳出來，初期 Starlink 將訂價月租費 99 美元。

審視社群平台免責權 Twiiter暗指川普發言影響更大

針對美國總統川普日前要求聯邦通訊委員會重新審視《通訊規範法 (Communications Decency Act)》第230條解釋範圍，美國參議院商務委員會要求Google、Facebook與Twitter出席接受質詢。而在接受質詢過程中，Twitter強調藉由更透明的演算法讓使用者知曉內容如何呈現，Google與Facebook則強調本身在防堵假新聞所做努力。

不再怕踩雷 三創攜手嘖嘖募資平台讓你先看實品再抖內

以往募資平台經常因為收到貨與想像中的不一樣，或甚至會遇上計畫失敗出不了貨的窘境，各種無法預期的狀況都讓想要參與募資的民眾...

外媒稱蘋果與富士康合作關係生變？曾提供Google員工參觀產線

The Information網站引述消息指稱，過去以來維持長期代工合作關係的蘋果與富士康，目前可能出現一些改變。

特斯拉「智慧召喚」失敗影片直擊 頭過身不過、刮花BMW保險桿

特斯拉有「智慧召喚」的功能，根據官方的說明，這個功能讓車主可以使用手機的GPS作為目標的目的地，然後可以召喚 Model S、Model X、Model 3，同時繞過需閃避的物體和停車。

熱門新聞

iPhone 12落漆！玩手遊「電池續航力」竟比iPhone SE更差

iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一個禮拜

iPhone下一個可能走入歷史的裝置：Lightning連接埠

台灣之星預告 雙11將祭出跨世代最強資費

釣魚信件新型態！騙徒假冒「Google雲端硬碟」寄信偷個資

蘋果發表會也湊雙11熱鬧 當天凌晨2點還有「One More Thing」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。