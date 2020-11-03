傳華為趕在美國禁令生效前 曾向聯發科採購大量天璣系列處理器

相關消息指稱，華為在面臨美國政府實施技術出口貿易禁令前，曾向聯發科採購大量天璣系列處理器，因此增加聯發科在2020財年第三季財報營收。

依照聯發科日前公布2020財年第三季財報結果，其中營收總計達新台幣972億7500萬元，相比前一季成長43.9%，同時比去年同期增加44.7%，而淨利部分則達新台幣133億6700萬元，比前一季增加答82.8%，並且比去年同期增加93.7%。

聯發科表示，第三季財報營收增加原因在於智慧型手機產品市佔增加，同時5G連網應用產品也相對增加，另外也包含源自電視、Wi-Fi連網設備，以及電源管理晶片等產品銷量成長，使得整體營收明顯成長。

不過，聯發科在日前財報說明中並未回應是否與將處理器產品銷售給華為有關。

在此之前，市場曾有消息指稱華為將向聯發科採購處理器產品，甚至也傳出透過聯發科轉向台積電下訂單，以利因應美國政府進一步的禁令制裁影響，但後續則由聯發科出面否認。但目前看起來是如市場傳聞，趕在美國政府新一波禁令於今年9月正式生效前，將大量處理器產品提供給華為使用，當時估計替聯發科賺進約3億美元營收 (約新台幣90億元)。

而聯發科向華為提供處理器產品，其中包含對應4G及5G連網處理器產品，數量約達1300萬枚，大致可支撐華為接下來幾個月內的手機生產使用需求。

另外，聯發科也已經向美國政府提出申請，希望能獲准繼續向華為提供技術產品，但目前似乎並未像Intel、AMD已經獲准。

同時，目前主要還是仰賴台積電代工生產旗下處理器產品的聯發科，近期也宣布斥資採購價值約新台幣16億2000萬元的機台設備，其中包含源自科林研發、Canon、東京電子製作的晶片生產設備，並且將這些設備租賃給力積電 (力晶積成電子製造股份有限公司)使用，藉此協助代工生產其處理器產品。

聯發科預計在11月10日針對歐美地區分析師及媒體舉行線上說明會，預期將會針對近期市場傳聞作具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》