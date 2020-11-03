新機策略讓LG手機業務恢復氣色 但依然處於虧損狀態

今年推出歸屬於Universal系列的Velvet，並且在後續推出屬於Explorer系列的Wing，同時也對外說明不再更新現有G系列與V系列手機產品後，LG在手機產品銷售顯然有了起色。

在稍早公布2020財年第三季財報中，LG行動業務部門營收達1.52億韓元 (約13.4億美元)，相比前一季成長17%，雖然目前依然呈現虧損情況，但相比前一季的虧損幅度已有下降，其中因為今年推出的Velvet、Wing在內新機受到市場歡迎，使得LG手機產品在美國市場銷售回升。

而LG表示未來將會持續布局Universal、Explorer系列手機，尤其後者更在日前發表活動上暗示將推出螢幕可拉展增加顯示範圍設計機種，更讓不少人期待LG下一款智慧型手機是否能超越三星打造的螢幕可凹折手機。

就LG日前說明，未來手機產品將以Explorer系列持續推出全新設計形式，並且成為技術展示產品，而依循現有智慧型手機設計的Universal系列，則會成為未來銷售主力，另外也會逐漸將銷售機種移轉至5G連網規格，但依然會在特定市場提供4G連網手機產品，主要會鎖定入門機種，以及新興市場使用需求。

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