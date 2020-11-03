「免下載App就能用」蘋果App Clips和Google Instant Apps是什麼？

蘋果今年開始推廣App Clips使用模式，與Google從2016年開始推廣的Instant Apps有什麼不同？

蘋果在今年WWDC 2020期間隨著iOS 14正式版本宣布推出的App Clips，是讓使用者能透過NFC感應、掃描QR Code等方式，在無需下載安裝情況下，即可快速使用10MB容量以下的app完整功能。

這樣的設計，是針對使用者臨時需要使用共享單車、透過特定服務完成支付等情況快速使用特定app等需求打造，藉此省去為了單次使用需求卻必須花費時間等待下載、透過繁複設定流程才能使用App的麻煩。

快速解決當下使用需求

App Clips的前身，應該就是蘋果在訊息等服務內整合的快速使用功能，讓使用者能在訊息內快速使用以HTML5形式打造的應用服務。

▲Apple App Clips

以近期ChargeSPOT共享行動電源服務應用為例，過去需要花費時間下載、註冊，並且完成驗證才能使用電池租借功能的流程，透過App Clips僅需在短短不到20秒內即可透過Apple ID登入服務，並且藉由Apple Pay完成付款需求。

因此就設計來看，App Clips更傾向解決當下臨時需要使用需求問題。

▲Apple App Clips設計與一般標準App設計會有功能上的差異

例如很多時候一些服務必須透過App啟用，但實際使用需求可能只有當下才會用到，對部分使用者可能就會對於需要額外花費時間下載、申請註冊，並且等待開通等流程感到厭煩，可能因此造成拒絕使用情況。

而App Clips的設計，基本上就是為了解決此類情況，提供先解決當下使用需求問題，讓使用者實際體驗App內容後再決定是否下載App長期使用。

從App Clips設計來看，以此形式提供使用的App也不一定需要提供完整功能，同時在目前僅限10MB容量情況下，實際上也僅能提供簡易功能使用，因此作為服務展示、體驗相當適合，使用者也不用特別透過App Store下載，僅需透過QR Code掃描即可直接啟用，過程中也僅需透過Apple ID登入服務、透過Apple Pay完成付款需求，使用完畢也不會將資料留存在手機內，蘋果也強調不會將App Clips資料另外存放，藉此確保使用隱私安全。

▲Apple App Clips使用方式只需要透過相機拍攝QR Code即可讀取

▲跳出App Clips內容即可快速啟用

▲透過Apple ID登入即可使用

Google Instant Apps在更早時候提出

類似使用模式，Google早在2016年也已經提出Instant Apps的設計，讓Android 4.1作業系統版本裝置可直接使用，同時也相容後來更名為Google Pay的支付服務，甚至後續也擴展開放更多類型App內容使用。

▲Google Instant Apps

在原先規劃裡，Google Instant Apps主要是鎖定工具類應用內容使用需求，但在2018年的GDC遊戲開發者大會時，Google也宣布在遊戲項目加入Instant Apps使用便利性，讓使用者在無需等待下載情況下，即可立刻體驗遊戲內容，藉此加快遊戲內容推廣使用比例。

與蘋果的App Clips相比，Google在Instant Apps的容量限制同樣也是在10MB以內，即便是遊戲內容也有相同限制，因此在遊戲內容應用主要是提供試玩體驗。另外，Instant Apps對應App類別相對較廣泛，同時也因為Android手機市佔相對較高，因此對應App類型也相對較多元。

不過，在後來更新內容中，Google將對應Instant Apps設計的API級別提高至21，因此必須透過Android 5.0以後版本的手機才能使用，而使用者依然可以透過相同編碼工具產生需要安裝與無需安裝版本，但所有以Instant Apps形式設計內容都必須透過HTTPS加密方式使用。

▲Google Instant Apps

類似設計也在LINE與Wechat內

除了蘋果的App Clips與Google Instant Apps是為了讓使用者能在更短間內體驗使用App特定或完整功能，其實在WeChat (微信)與LINE服務內也有類似設計。

不過，這類在WeChat或LINE的服務，雖然可以直接綁定WeChat ID、WeChat Pay，或是LINE ID與LINE Pay服務，並且標榜使用者無需下載即可使用，但形式上雖然同樣以提供快速使用為目的，但主要還是為了讓使用者能持續停留在本身App內，藉此增加WeChat或LINE服務使用黏著度。

▲LINE Mini App

以使用者方便打造

不管是為了更容易推廣App內容，或是為了增加使用者停留在App內容時間，包含Apple App Clips、Google Instant Apps，或是WeChat、LINE上的Mini Apps設計，其實都能讓使用者以更快、更簡單方式使用App服務內容，並且縮減各類服務使用難度，對使用者操作體驗而言，都能提供更好使用感受。

至於在用戶隱私方面，包含蘋果、Google、LINE與WeChat自然均強調不會透過此類設計蒐集使用資訊，所有內容都會以App設計使用為主，並不會留作他用。

而在手機帶動的行動使用模式，越來越多服務講求當下使用體驗，而不是讓使用者花費時間等待下載、安裝與設定，最好辦法就是讓使用者能滿足當下臨時使用需求，進而刺激後續下載使用意願，因此目前也越來越多服務朝向以網頁形式，或是採用快速登入使用模式，減少使用者操作時的困擾，藉此帶動更多使用意願。

因此在未來的App設計，將會有更多比重朝向快速使用模式，而如何在提供使用者快速體驗，同時又能提供完整功能，以及確保隱私資訊安全，就看諸如蘋果、Google、WeChat、LINE，甚至更多平台服務經營者提供技術。

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