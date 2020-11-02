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釣魚信件新型態！騙徒假冒「Google雲端硬碟」寄信偷個資

聯合新聞網 / 綜合報導
詐騙份子利用Google雲端硬碟名義寄送惡意信件，官方表示已對此採取檢測與阻擋。 路透
詐騙份子利用Google雲端硬碟名義寄送惡意信件，官方表示已對此採取檢測與阻擋。 路透

收到來路不明的郵件或網址要小心！外媒指出，近期有詐騙分子假冒Google雲端硬碟名義，寄出邀請共用檔案編輯的信件，並附上藏有惡意程式碼的文件檔案，使用者若點入網址，個資就會面臨被駭的風險。Google表示，已對此採取檢測與阻擋，用戶若收到可疑郵件，可向官方檢舉。

根據外媒Wired報導，近期有許多詐騙分子利用Google雲端，寄出共用檔案編輯邀請等信件釣魚，以此繞過垃圾信件的過濾機制，降低用戶戒心，使用人若點入該類信件，點擊信件內的網址連結，就會開啟藏有惡意程式碼的檔案，個資可能因此被駭。

報導指出，Google官方發言人表示，已針對新型態的垃圾郵件釣魚威脅，採取檢測與阻擋措施，用戶若收到類似可疑郵件，可向官方檢舉，並注意不要點入奇怪網址。

資安專家指出，詐騙份子寄出的郵件若是來自合法帳號，就無法僅靠垃圾郵件過濾機制篩選，也無法百分百杜絕。若不確定郵件發信人是誰，不要隨意點入信件內附的網址，也不會回覆信件。

詐騙 個資 資安 Google 雲端硬碟

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