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Google硬體、雲端發展將擴大投資 YouTube也成為重要電子商務平台

聯合新聞網 / 楊又肇

Alphabet稍早也公布2020財年第三季財報結果，其中營收達461.73億美元，相比去年同期的404.99億美元成長14%，淨利則達112.47億美元，相比去年同期的70.68億美元有高達59%成長量。

而在電話會議中，Alphabet執行長，同時也是Google執行長身分的Sundar Pichai表示，硬體在許多方面有助於Android作業系統生態擴展，因此今年在Pixel 5等機種的設計策略確實是以價值主張打造，藉此讓更多人可以輕易使用Android作業系統提供功能與服務，同時未來也會持續深入投資硬體發展。

同時，Sundar Pichai也強調擴展Android作業系統生態之餘，同時也會確保搜尋服務與數位助理功能應用時的資訊平等，避免服務使用過程產生歧視等問題，另外也會持續著重用戶隱私安全，並且說明未來搜尋服務依然會是發展重心。

至於在今年資金應用部分，Sundar Pichai也表示因為疫情影響做了一些調整，其中包含減少非必要投資，同時進一步強化投資諸如雲端服務等相對長遠發展計畫，並且持續推動數位化轉型服務。而在雲端服務布局，Sundar Pichai也認為在數據應用與人工智慧技術發展有更大成長機會。

另外在電子商務應用發展方面，Sundar Pichai也說明未來將使YouTube成為電子商務重要發展平台，其中藉由廣告投放，以及與眾多YouTuber合作，藉由在YouTube平台加入諸如導購連結等方式，協助更多品牌業者行銷旗下產品，藉此創造多方共贏局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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