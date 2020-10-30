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Starlink「星鏈」計畫Beta版公開測試！月租費99美元

聯合新聞網 / INSIDE
目前Starlink計畫已經成功發射約900顆衛星。 美聯社
目前Starlink計畫已經成功發射約900顆衛星。 美聯社

在接下來幾個月的 beta 測試版裡，網路連線速度大概介於 50Mb/s 到150Mb/s，延遲則是 20ms 到 40ms。

SpaceX 創辦人Elon Musk 旗下的衛星寬頻服務「星鏈」計畫（Starlink） 目前正擴大其 Beta 版服務測試，也悄悄在本週一向有意註冊該服務的人寄送 e-mail。而相關截圖也被流傳出來，初期 Starlink 將訂價月租費 99 美元。

根據 CNBC 報導，Beta 版取名為「Better Than Nothing」。如果要使用 Starlink 服務，要先花 499 美元購入一組配套元件，裡面包含：一個用來連結衛星的使用者終端機、一個三腳架和 Wi-Fi 路由器，而月租費則是 99 美元，現在 Google PlayiOS 平台也可以看到應用程式連結。

在美國社群媒體 Reddit 上，有網友提供 e-mail 擷圖：

Photo Credit: 擷取自 Reddit
Photo Credit: 擷取自 Reddit

Starlink 在外流的e-mail 中表示，接下來幾個月的 beta 測試版裡，網路連線速度大概介於 50Mb/s 到150Mb/s，延遲則是 20ms 到 40ms。

之前 SpaceX 已經先對員工進行內部 Beta 測試，而今年 6 月 SpaceX 則公開徵求測試者並發布申請表格，根據官方消息，當時全美國大概有近 70 萬名使用者申請。

Starlink 計畫打算建造一個巨大網路，未來將發射共約 1.2 萬顆衛星並在地球上的低軌道運行，進而向地面提供網路服務，實現全球低成本高速上網。

但這個計畫並不便宜，SpaceX 曾保守表示至少耗資約 100 億美元；而 Elon Musk 看上的是未來投資回報，因為根據公司領導階層估計， Starlink 計畫若順利運行，每年可帶來 300 億美元營收，是 SpaceX 火箭業務年營收的 10 倍以上。

目前 Starlink 計畫已經成功發射約 900 顆衛星，雖然只佔少數，但已經可以在某些較偏遠地區（例如：美國西北部）提供衛星寬頻務。而 SpaceX 目前已經與美國華盛頓州的部分組織開始合作，也預計在 2021 年將服務擴展到全球各個人口稠密範圍區域。

10 月初時，SpaceX 也宣布與微軟合作，將微軟的雲端服務平台 Azure 連接到 Starlink，可針對那些要在混合雲環境或偏遠區域來進行雲端運算的客戶提供服務。

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX 社群媒體 火箭 Starlink Wi-Fi

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