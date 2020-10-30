微軟提出Capacitivo智慧布料設計 可自動識別物品

如同Google將科技應用在布料上，打造可應用在外套或背包作為觸控介面的Jacquard技術，微軟也提出名為Capacitivo的智慧布料設計，但與Google的Jacquard技術作為操作介面想法不同，微軟是將Capacitivo技術應用在物體識別。

依照微軟的設計，藉由Capacitivo技術打造的特殊布料，可以透過布料內整合的感應電極，以及機器學習技術，讓布料可判斷可能放置其上的物品類型。

就展示結果，包含食物、飲料，或是容器等物品都能輕易識別，但可能也因為本身採用感應電極設計，因此若是放置金屬物品的話，實際識別效果就不太好。另一方面，由於是透過形狀判斷物品類別，因此兩種不同物品的形狀過於相似的話，依然有可能產生誤判。

而就微軟最初設計想法，其實是希望打造一款可識別食材的桌巾，但顯然目前將設計目標擴展到更多應用層面，例如套用在工作桌上，讓桌子可以自動判斷放置在桌上的手機、筆電，並且自動同步工作事項，或是尚未完成工作內容，甚至當使用者離開時也會提醒遺忘物品。

類似設計，微軟在2007年便提出以Surface為稱的特殊桌子，但當時是利用RFID技術讀取放置桌面的物品資訊，藉此啟用對應功能，例如將相機放上桌面即可預覽照片，而將手機放在桌面上則可顯示收取信件或簡訊。不過從實際設計來看，當年的Surface依然需要複雜元件設計支撐，同時佔用體積也相對龐大，與Capacitivo的設計明顯不同。

目前還無法確認微軟未來是否計畫讓Capacitivo成為市售商品，或是將此項技術應用在特定項目，但顯然此項技術仍有精進改善空間，甚至可以加入觸控操作功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》