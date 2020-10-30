外送平台DoorDash進軍實體餐廳 無座位只提供外帶與外送
餐飲外送服務DoorDash與舊金山老字號緬甸料理業者Burma Superstar合作，在加州奧克蘭市打造一家名為Burma Bites的實體餐廳。而跟一般餐廳不同之處，就是這間餐廳只提供餐飲外帶與外送服務。
這家位於奧克蘭市的餐廳並未提供內部用餐空間，僅提供使用者透過DoorDash訂購餐飲，並親自上門領取，或是透過DoorDash外送服務遞送到家。
依照舊金山紀事報報導指出，這家餐廳原本規劃在今年3月開幕，但因為疫情影響相關進度而延後，預計要到10月28日才會正式啟用，並且為方圓五英哩內範圍提供餐點，同時供餐價位約介於12美元至19美元之間，而供餐選項則是以緬甸菜為主。
而打造這樣的實體餐廳，除了能與合作餐廳業者合資擴展商業服務範圍，藉此吸引更多消費者，同時也能讓DoorDash轉型發展全新服務項目，甚至也能因應加州全新勞工法案AB5調整本身營運模式，或許未來也會帶動UberEATS等業者仿效跟進。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言