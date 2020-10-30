審視社群平台免責權 Twiiter暗指川普發言影響更大

針對美國總統川普日前要求聯邦通訊委員會重新審視《通訊規範法 (Communications Decency Act)》第230條解釋範圍，美國參議院商務委員會要求Google、Facebook與Twitter出席接受質詢。而在接受質詢過程中，Twitter強調藉由更透明的演算法讓使用者知曉內容如何呈現，Google與Facebook則強調本身在防堵假新聞所做努力。

而在聽證會上原訂由美國共和黨與民主黨討論改革《通訊規範法》第230條規範項目，但兩黨看法卻無法達成共識。其中，立挺川普的共和黨認為社群平台服務過度限制言論自由，例如Twitter先前將川普貼文內容貼上虛假內容標籤，而民主黨則質疑現有社群平台服務提供者如Facebook、Google均未能充分阻擋假新聞內容。

不過，Google、Facebook與Twitter均認為廢除《通訊規範法》第230條，將會造成更大影響。

在相關聲明中，Facebook與Google均表示已經投入眾多資源防堵假新聞內容，例如Facebook已經雇用大批人力進行內容安全過濾與事實查核工作，而Google方面也表示有類似作法，並且強調在11月3日大選日期前避免不當言論、假新聞等刻意影響風向內容帶動選情。

至於Twiiter方面則表示採用透明作法讓使用者知曉內容呈現方式，同時也支持與第三方單位合作內容過濾與排名處理方式，另外則強調出於維持平台營運的善意下，應該要能被允許刪除不當言論。

同時，Twitter也強調評估一則推文內容是否屬於不良言論，並且進行刪除或貼上警告標誌的作法，其中包含分析推文內容造成真實生活中的影響情況。而這樣的說法，似乎暗指透過假帳號發出虛假內容推文實際造成影響，比起擁有數百萬名追蹤人數的川普推文產生傷害更加微不足道，因此在這樣情況下，反而會更留意擁有大量追隨人數的帳號推文內容是否正確，因此才會有共和黨認為Twitter特別限制川普推文的看法。

不過，民主黨則認為此次聽證會背後有更大政治影響，尤其在美國總統大選時間將近之際，特別又將《通訊規範法》第230條特別搬出來討論，或許有更多意義是為了影響投票風向。

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