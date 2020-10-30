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認定Qualcomm並未構成市場壟斷 法院駁回FTC提出上訴

聯合新聞網 / 楊又肇

日前美國聯邦通訊委員會 (FTC)提出上訴，要求重新審查法院裁定Qualcomm並未違反市場壟斷的判決結果。不過，上訴法院認為聯邦通訊委員會無法證明Qualcomm晶片業務與專利業務形成市場壟斷，因此駁回其上訴請求。

依照舊金山第九巡迴上訴法院裁定結果，認為Qualcomm並沒有義務將晶片轉售給其競爭對手，因此並不構成限制市場競爭行為，同時也認為聯邦通訊委員會提出指控，並未能證明Qualcomm業務經營模式是否構成壟斷。

在此之前，聯邦通訊委員會認為Qualcomm以其市場技術主導地位，要求手機業者簽署高額專利授權協議，但Qualcomm強調此專利授權模式沿用過往手機行業通用的整機授權模式，並且強調本身在手機通訊技術持續投資大量研發成本，藉此加快手機市場加速成長。

而依照Qualcomm說明，手機業者除了購買處理器晶片，同時也必須支付必要技術授權，如此才能使用完整通訊功能，而採用整機授權計費方式，實際上也設置收費上限，當手機市價超過一定金額就不再額外收取費用，因此認為對於手機業者會更容易取得必要授權。

被上訴法院駁回上訴請求後，聯邦通訊委員有可能繼續向最高法院提出審理此案情求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 Qualcomm

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