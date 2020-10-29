外媒稱蘋果與富士康合作關係生變？曾提供Google員工參觀產線

The Information網站引述消息指稱，過去以來維持長期代工合作關係的蘋果與富士康，目前可能出現一些改變。

其中除了包含蘋果近年除了將部分產品代工業務轉交其他業者負責，同時也包含蘋果藉由產品銷售獲得毛利率高達近40%，但富士康透過代工所獲得毛利率卻僅佔個位數，使得富士康在向蘋果提報代工所需人力時，往往會有浮報情況，以利爭取更多代工利潤。

另一方面，富士康也利用原本用於蘋果產品的閒置設備測試他廠產品，甚至也曾在12吋MacBook正式發表前，提供Google員工參觀產線，而蘋果在後續要求富士康提供參觀記錄與監視影片，則遭到富士康拒絕。

甚至在iPhone 7生產過程中，富士康也曾將原本品質不合格的手機重新組裝，避免造成材料浪費，而此類情況也可能造成雙方合作關係生變。

雖然目前為止，蘋果依然是富士康最大合作客戶，同時蘋果絕大多數的產品也依然是由富士康代工生產，例如今年推出的iPhone 12 Pro Max代工訂單依然是交給富士康，但是在蘋果持續追求供應鏈多元化，以利分散產品生產風險，並且透過降低成本增加銷售利潤情況下，蘋果仍可能繼續拆分代工訂單，透過富士康以外代工資源生產旗下產品。

不過，富士康方面並未對The Information網站報導做任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》