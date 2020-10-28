特斯拉「智慧召喚」失敗影片直擊 頭過身不過、刮花BMW保險桿

特斯拉有「智慧召喚」的功能，根據官方的說明，這個功能讓車主可以使用手機的GPS作為目標的目的地，然後可以召喚 Model S、Model X、Model 3，同時繞過需閃避的物體和停車。

這個功能聽起來就像是霹靂車一樣的神奇，不過，實際上使用的時候可能沒有這麼美好。

日前，有網友上傳在中國的「抖音」裡頭的影片顯示，車主試著用特斯拉Model 3的智慧召喚功能，將車輛從狹窄車位駛出，結果召喚失敗。

從網友公布的畫面來看，該特斯拉Model 3 與其它車子並排停在車位中，然後車主使用智慧召喚的功能。

我們可以從影片中看到特斯拉前進後，又來回調整方向，希望能夠從左側駛出。但是由於對面也有停一排車，或是特斯拉偵測到對面停車格的關係，特斯拉在還沒有完全開到對面車輛跟前，就開始往後調整方向。

因此導致反覆數次的來回之後，特斯拉還是開不出車位。期間在檢測到有其它行人的時候，也會主動停下，等待行人先經過。不過，多次多次調整後，車輛依舊無法駛出，甚至將自身及停靠在車輛左側的BMW也被傷及。

相比之下，Model 3 後門及後翼子板處都出現明顯被撞到的凹痕和以及刮痕，而無辜的BMW則是前保險桿被刮花。由於Model 3 為肇事車輛，相信事後車主應該要負責賠償。

根據特斯拉的官方表示，「智慧召喚」是利用超音波感測器、鏡頭和 GPS 資料操控 Model S、Model X、Model 3 進出停車空間並繞過轉角。這在將 Model S、 Model X、Model 3 移出狹窄的停車空間、繞過水坑或在手上有包裹但需取車時十分實用。

不過，看來對於特定狀況下，特斯拉的智慧召喚還是不見得那麼智慧，像是這個例子中，可能特斯拉的鏡頭以及超音波感測器就是沒有偵測到BMW的保險桿。

也有網友好奇，遇到這種狀況，「沒有人在開車，保險公司賠不賠？」

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》