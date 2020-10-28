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三星與史丹佛大學合作 打造顯示密度達10000PPI的OLED面板技術

聯合新聞網 / 楊又肇

三星宣布與史丹佛大學合作打造顯示密度達10000PPI的OLED顯示技術，藉此讓顯示面板顯示顆粒感可以更小，讓顯示影像細膩度能大幅提昇。

目前三星暫時尚未透露此項技術預計會先應用在手機或電視產品，主要還是處於研發階段，但預期有可能會應用在擴增實境或虛擬實境技術相關設備，讓使用者能獲得更貼近真實的視覺感受。

由於讓顯示密度提高達10000PPI，因此肉眼幾乎難以察覺顯示面板上的像素顆粒分布，但最高亮度相對會有所犧牲，因此三星未來可能會進一步提昇OLED自體發光能力，或是透過其他方式提高面板顯示亮度。

而相較目前智慧型手機顯示密度約介於400PPI至500PPI之間，而多數商用顯示器顯示密度約介於100PPI至200PPI，三星此次與史丹佛大學合作打造的10000PPI規格顯示面板，幾乎可以比擬人眼所見視野感受。

此項技術主要在OLED薄膜內的反射層發射白光，透過反射層內增加反射效率的鍍銀材質，以及可透過光學折射形成各個顏色像素方式形成完整影像，相比目前用於智慧型手機顯示面板，以及大尺寸電視使用顯示面板所採用成像方式明顯不同，同時也強調在此技術下呈現顏色將更為自然。

此外，三星方面也表示此項技術目前極限應該可達20000PPI顯示密度，但在整體亮度表現可能就會明顯受限。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 OLED 面板

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