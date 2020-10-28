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AMD以350億美元等值股票收購賽靈思 未來強化超算與5G應用領域

聯合新聞網 / 楊又肇

先前市場傳聞AMD證實以350億美元等值股票收購可編程邏輯晶片製造商賽靈思 (Xilinx)。

而AMD表示，收購賽靈思將有助於超算領域發展，同時也能進一步強化AMD在CPU、GPU，或是FPGA可程化晶片等業務布局，並且能串接當前5G網路技術應用發展趨勢，其中包含讓AMD推動未來資料中心業務成長，更可不再局限於既有x86架構為主的設計發展，進而提高與Intel、NVIDIA等業者競爭能力。

相較之下，NVIDIA近期也宣布以400億美元價格收購英國處理器設計廠商Arm，預期藉此加強本身在超算領域等發展布局。不過，相較NVIDIA收購Arm的交易有可能面臨中國業者反對，或許會面臨中國監管機構刁難或阻止，AMD收購賽靈思的情況，顯然不會遇到太大阻礙。

AMD預期在未來18個月內完成以300億美元等值股票收購賽靈思，同時未來賽靈思將會併入AMD營運體系，並且由蘇姿豐博士擔任執行長，而賽靈思總裁暨執行長彭文迪則將維持原本總裁身分，並且繼續帶領賽靈思業務團隊發展，另外至少兩位賽靈思高層將加入AMD董事會。

未來兩家公司合併後，將會形成擁有超過1萬3000名工程人員的半導體企業，同時兩家公司目前均與台積電合作代工業務，因此未來預期將可藉由業務合併精簡約3億美元成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 台積電 AMD

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