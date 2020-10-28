比特斯拉超級充電站更厲害！全球首個600kW充電站「藍莓」誕生了

隨著電動車逐漸成為潮流，充電站的存在之於電動車就像是汽油車的加油站，然而充電站數量不足、充電時間長成為電動車需要排隊充電的大問題。

據外媒報導，葡萄牙新創公司 i-charging 推出強大的充電站「blueberry 藍莓」，充電功率最強可支援 600kW，比 Tesla 特斯拉 250 kW 功率直流充電的 V3 超級充電站更厲害。

圖片及資料來源：insideevs

blueberry 藍莓充電站採模塊化設計，總共分為三種型號： blueberry、blueberry PLUS 和 blueberry CLUSTER。

其中，基本款的 blueberry 充電站和 blueberry PLUS 都具有 1 個或 2 個充電槍，但差別在於 blueberry 的最大充電功率為 50kW，而 blueberry PLUS 的充電功率範圍則是落在 100kW-600kW 之間。

功能最強大的 blueberry CLUSTER 則是有 1 個到 4 個充電槍，功率範圍也是落在 100kW-600kW 左右。

此外，據官方表示 blueberry 充電站可透過專利 dynamicblue 技術的功率輸出，可依照順序替連接到充電站的電動車進行充電，最高功率達 600kW。為了能讓車主看到充電資訊，blueberry 充電站有 32 吋螢幕，充電線設計也獲得專利，採用伸縮式充電設計，電線長度約 4.7 公尺。

不過，對於不熟電動車的朋友，可能很難理解 600kW 功率究竟代表什麼？

以 Tesla 特斯拉 V3 超充為例，它能提供 250kW 的充電功率，只要充電 15 分鐘就能跑 250 公里；而保時捷的高壓超充的最大功率則是比 Tesla V3 更強，可達 270kW，只要 30 分鐘就能將保時捷電動車從 5% 充電至 80% ；從這兩個例子來看，600kW 的 blueberry 充電站可以讓充電速度更快。

據 i-charging 透露，blueberry 充電站預計將先在歐洲地區裝設，預計在 2021 年會在美國架設。如果 blueberry 充電站能大規模設置的話，那麼或許就能解決電動車排隊等充電的問題了。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》