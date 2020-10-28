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重金打造無塵室！小豪包膜服務轉型吸引更多顧客

聯合新聞網 / 楊又肇
▲包膜師在無塵室內作業
▲包膜師在無塵室內作業

由本身為包膜師傅出身的創辦人陳威領於2011年創立的小豪包膜，今日 (10/27)宣布在首間門市所在板橋府中商圈鄰近位置，以及台中商圈啟用旗艦店2.0店格，其中包含設置售價達新台幣18萬元的OSIM天王按摩椅，以及斥資重金打造的無塵室，讓消費者能在等待貼膜過程中，可在機場貴賓室等級休憩區放鬆。

▲小豪包膜旗艦店2.0店格
▲小豪包膜旗艦店2.0店格

此次啟用旗艦店2.0店格，陳威領表示希望能在包膜服務做好之餘，讓消費者能有更好體驗感受，這次在旗艦店2.0店格導入機場貴賓室等級休憩區設計，提供消費者等待過程可以透過OSIM天王按摩椅、茶飲等服務，不用像過往必須在外等待。

由於智慧型手機帶動貼膜商機，尤其在新款iPhone、各品牌旗艦手機推陳出新助力影響下，更是加速手機周邊商品市場增大，尤其在手機螢幕保護貼需求更隨著螢幕尺寸逐漸增大的智慧型手機大幅成長，加上越來越多客製化需求，因此讓包膜市場蓬勃發展。

▲小豪包膜創辦人陳威領
▲小豪包膜創辦人陳威領

▲在旗艦店2.0店格內的休息區域提供OSIM天王按摩椅
▲在旗艦店2.0店格內的休息區域提供OSIM天王按摩椅

而過去除了透過線上社群大幅擴展能見度，小豪包膜更投入自行研發螢幕保護貼，並且創立「HAO」品牌，分別推出軍規等級防摔殼，以及此次展示針對iPhone機種打造的5G果凍貼。

除了強調5G果凍貼已經申請技術專利，更標榜在400度以上高溫加熱1小時，並且透過4小時恆溫與1小時低溫冷卻處理，讓玻璃保護貼可承受高達30公斤以上的點壓壓力，相比坊間玻璃保護貼最多可承受15公斤點壓壓力，陳威領表示對自家玻璃保護貼有十足信心，更透露保護貼提供半年保固，若消費者在這段期間不慎讓保護貼損壞，僅需支付工本費250元即可換新。

▲透過壓力測試機測試玻璃保護貼可承受壓力
▲透過壓力測試機測試玻璃保護貼可承受壓力

同時此次在旗艦店2.0店格中導入無塵室，陳威領也說明希望做到讓手機包膜過程落塵量降到最低，其中包含在無塵室採用醫療等級無接縫地板、防塵傳遞箱，以及透過氣鎖功能減少人員進出帶入灰塵，而包膜師進出無塵室也必須穿著無塵衣，並且透過浴塵室去除身上灰塵、落髮與毛屑等影響貼膜物質。

在經過第三方驗證下，小豪包膜採用無塵室的落塵量在每平方公尺僅在1000顆以下，同時消費者也能透過正面玻璃直接觀看包膜師作業過程，確保貼膜結果是否符合預期。

不過，由於店格不同情況下，目前僅在旗艦店2.0店格設置無塵室貼膜服務，但收費模式依然比照所有店面計價方式，因此陳威領也鼓勵消費者親自到到旗艦店2.0店內享用貼膜服務。

相較傳統貼膜方式，陳威領認為在越來越多的競爭加入後，更必須正視服務轉型的重要性，因此除了把基本的包膜服務做好，讓消費者有更好服務體驗將更為重要。

▲無塵室
▲無塵室

▲傳遞包膜用配件與手機的防塵傳遞箱
▲傳遞包膜用配件與手機的防塵傳遞箱

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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