蘋果是敵人更是朋友？Google年年捧大筆鈔票上門 全是為了這個空白欄位

在美國眾議院反壟斷司法委員會以449頁調查報告，直指亞馬遜、Google、蘋果與Facebook構成市場壟斷後，美國司法部隨後即以反托拉斯法名義起訴Google，指其Google Search服務違反公平競爭原則。而其中包含以Google每年向蘋果提供80億美元到120億美元資金，讓Google Search成為iPhone等蘋果產品預設使用搜尋引擎服務，更成為司法部起訴Google構成市場壟斷的原因之一。

亦敵亦友的關係

就Google與蘋果之間的發展關係，過去以來一直是亦敵亦友的關係，例如從2005年開始，Google便與蘋果達成協議，使Google Search成為Mac內建Safari瀏覽器預設搜尋引擎，而當時引薦促成此項合作的人，正是當時負責營運及銷售，並且兼任Mac機種硬體業務管理職務的Tim Cook。

而蘋果當時的執行長Steve Jobs，則是與Google共同創辦人Larry Page，以及當時擔任Google執行長的Eric Schmidt密切互動，甚至在2007年推出第一款iPhone時，更在手機內整合不少Google服務，甚至也由Eric Schmidt出席背書。

不過，當Google也宣布以Android作業系統打造手機產品時，兩家企業的關係便出現微妙變化，但即便Steve Jobs揚言盡一切所能摧毀Android作業系統，甚至也以設計侵權為由，向Google當時最大合作業者三星興訴，蘋果依然在iPhone機種內持續預裝Google服務，直到後期才逐漸以自身服務內容取代。

在後來推出的Siri數位助理服務中，蘋果原本使用微軟Bing服務作為搜尋引擎，但後續則依然改回Google Search。而蘋果與三星長年以來的訴訟，最後則是在2018年達成和解，當時也讓市場進一步解讀為蘋果與Google達成進一步合作協議。

兩方發展頗為接近

另一方面，從近年Google與蘋果發展來看，其實雙方不少產品設計理念頗為接近，例如蘋果使用許久的AirDrop技術，Google目前也在Android 6.0以後版本加入名為Nearby Share的無線分享檔案功能，而在iOS 14版本裡也加入Android作業系統推行許久的Widget使用模式，甚至在相關功能設計也遭人質疑友不少比例師法Android。

除此之外，兩家公司推行的擴增實境技術分別以ARKit與ARCore為稱，兩者幾乎是在相近時間點進行更新，同時在旗下雲端儲存空間服務iCloud與Google One的容量級距與定價也幾乎採用相同模式，另外兩家公司也積極縮減手機與PC之間的連動隔閡，讓使用者能在跨裝置工作時增進更高工作效率。

雖然蘋果過去以來始終消遣Android作業系統版本過於分散，但市場卻認為蘋果有越來越多功能設計與Android作業系統相近，而Google有不少服務其實也與蘋果類似。

不過，蘋果更傾向建立自己的產品生態體系，而Google則是選擇與眾多OEM廠商合作擴大Android平台生態，因此在實際發展仍有差異。

透過金錢換來的預設搜尋欄位

如同Google每年向Mozilla支付大量金額，換取成為Firefox瀏覽器預設搜尋引擎選項，同時也透過向蘋果支付高額費用換取iOS裝置的Safari瀏覽器預設搜尋引擎，因此被認定透過此方式影響搜尋引擎市場競爭。

雖然Google強調市場競爭對手如微軟也以相同方式爭取預設搜尋引擎位置，甚至也說明使用者可透過手動方式選擇其他搜尋引擎服務，更表示眾人決定使用Google Search，實際上是因為Google Search服務更為便利，並非在被強迫情況下使用。

但是從使用習慣來看，多數使用者都會直接使用瀏覽器預設搜尋引擎，除非有特定使用需求才會手動更改，因此在Google向眾多業者付費合作，同時在Android手機與蘋果iPhone市佔規模加持之下，使得Google Search服務逐漸佔據絕大多數的搜尋使用市場，同時也為Google帶來豐厚的搜尋廣告營收，以及伴隨搜尋服務產生收入。

雖然Google每年花費大筆資金換取預設搜尋引擎欄位，但相對也因為取得大量使用市佔取得更高營收機會，因此才被歐盟、美國監管機構盯上，認為Google明顯違反市場壟斷。

被迫拆分將影響蘋果營收

在先前提議中，美國眾議院反壟斷司法委員會打算讓Google在內業者將足以壟斷市場的業務拆分，例如可能要求Google拆分其搜尋業務，而蘋果方面則可能要求拆分App Store業務，避免這些業者利用服務規模影響市場競爭。

若未來美國政府強硬要求這些業者拆分旗下業務，或許將會讓Google搜尋業務經營方式面臨改變，同時也可能進一步影響蘋果營收，因此除了持續與美國政府監管機構溝通，Google與蘋果在內業者可能也已經著手研擬替代方案，一旦美國政府下令要求將業務拆分，將會有相應調整作法，只是可能也會影響各個業者的業務營收結構。

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