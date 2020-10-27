快訊

曝袁惟仁跌倒撞頭原因 二姊：昏迷指數從3進步到6~7

新莊重大車禍！轎車擦撞5車 6人送醫1人無呼吸心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果是敵人更是朋友？Google年年捧大筆鈔票上門 全是為了這個空白欄位

聯合新聞網 / 楊又肇

在美國眾議院反壟斷司法委員會以449頁調查報告，直指亞馬遜、Google蘋果與Facebook構成市場壟斷後，美國司法部隨後即以反托拉斯法名義起訴Google，指其Google Search服務違反公平競爭原則。而其中包含以Google每年向蘋果提供80億美元到120億美元資金，讓Google Search成為iPhone等蘋果產品預設使用搜尋引擎服務，更成為司法部起訴Google構成市場壟斷的原因之一。

亦敵亦友的關係

就Google與蘋果之間的發展關係，過去以來一直是亦敵亦友的關係，例如從2005年開始，Google便與蘋果達成協議，使Google Search成為Mac內建Safari瀏覽器預設搜尋引擎，而當時引薦促成此項合作的人，正是當時負責營運及銷售，並且兼任Mac機種硬體業務管理職務的Tim Cook。

而蘋果當時的執行長Steve Jobs，則是與Google共同創辦人Larry Page，以及當時擔任Google執行長的Eric Schmidt密切互動，甚至在2007年推出第一款iPhone時，更在手機內整合不少Google服務，甚至也由Eric Schmidt出席背書。

不過，當Google也宣布以Android作業系統打造手機產品時，兩家企業的關係便出現微妙變化，但即便Steve Jobs揚言盡一切所能摧毀Android作業系統，甚至也以設計侵權為由，向Google當時最大合作業者三星興訴，蘋果依然在iPhone機種內持續預裝Google服務，直到後期才逐漸以自身服務內容取代。

在後來推出的Siri數位助理服務中，蘋果原本使用微軟Bing服務作為搜尋引擎，但後續則依然改回Google Search。而蘋果與三星長年以來的訴訟，最後則是在2018年達成和解，當時也讓市場進一步解讀為蘋果與Google達成進一步合作協議。

兩方發展頗為接近

另一方面，從近年Google與蘋果發展來看，其實雙方不少產品設計理念頗為接近，例如蘋果使用許久的AirDrop技術，Google目前也在Android 6.0以後版本加入名為Nearby Share的無線分享檔案功能，而在iOS 14版本裡也加入Android作業系統推行許久的Widget使用模式，甚至在相關功能設計也遭人質疑友不少比例師法Android。

除此之外，兩家公司推行的擴增實境技術分別以ARKit與ARCore為稱，兩者幾乎是在相近時間點進行更新，同時在旗下雲端儲存空間服務iCloud與Google One的容量級距與定價也幾乎採用相同模式，另外兩家公司也積極縮減手機與PC之間的連動隔閡，讓使用者能在跨裝置工作時增進更高工作效率。

雖然蘋果過去以來始終消遣Android作業系統版本過於分散，但市場卻認為蘋果有越來越多功能設計與Android作業系統相近，而Google有不少服務其實也與蘋果類似

不過，蘋果更傾向建立自己的產品生態體系，而Google則是選擇與眾多OEM廠商合作擴大Android平台生態，因此在實際發展仍有差異。

透過金錢換來的預設搜尋欄位

如同Google每年向Mozilla支付大量金額，換取成為Firefox瀏覽器預設搜尋引擎選項，同時也透過向蘋果支付高額費用換取iOS裝置的Safari瀏覽器預設搜尋引擎，因此被認定透過此方式影響搜尋引擎市場競爭。

雖然Google強調市場競爭對手如微軟也以相同方式爭取預設搜尋引擎位置，甚至也說明使用者可透過手動方式選擇其他搜尋引擎服務，更表示眾人決定使用Google Search，實際上是因為Google Search服務更為便利，並非在被強迫情況下使用。

但是從使用習慣來看，多數使用者都會直接使用瀏覽器預設搜尋引擎，除非有特定使用需求才會手動更改，因此在Google向眾多業者付費合作，同時在Android手機與蘋果iPhone市佔規模加持之下，使得Google Search服務逐漸佔據絕大多數的搜尋使用市場，同時也為Google帶來豐厚的搜尋廣告營收，以及伴隨搜尋服務產生收入。

雖然Google每年花費大筆資金換取預設搜尋引擎欄位，但相對也因為取得大量使用市佔取得更高營收機會，因此才被歐盟、美國監管機構盯上，認為Google明顯違反市場壟斷。

被迫拆分將影響蘋果營收

在先前提議中，美國眾議院反壟斷司法委員會打算讓Google在內業者將足以壟斷市場的業務拆分，例如可能要求Google拆分其搜尋業務，而蘋果方面則可能要求拆分App Store業務，避免這些業者利用服務規模影響市場競爭。

若未來美國政府強硬要求這些業者拆分旗下業務，或許將會讓Google搜尋業務經營方式面臨改變，同時也可能進一步影響蘋果營收，因此除了持續與美國政府監管機構溝通，Google與蘋果在內業者可能也已經著手研擬替代方案，一旦美國政府下令要求將業務拆分，將會有相應調整作法，只是可能也會影響各個業者的業務營收結構。

《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 Google Safari 瀏覽器 Firefox Android iOS

延伸閱讀

美國司法部起訴Google 搜尋業務違反市場壟斷

蘋果帶越南窮省上天堂！經濟成長達10.9%

跟進Google腳步 微軟確定在台建置Azure資料中心

蘋果為何力抗大盤跌勢獨收紅？因為一堆分析師狂按讚

相關新聞

開箱Joeman團隊！從微星產品經理到百萬YouTuber 揭開十年來工作秘辛

隨著台灣 YouTuber 逐漸走向紅海市場，他們面臨更高的門檻，也代表規模化的團隊運作勢在必行。那一個 YouTube 團隊背後究竟是如何協作，才得以在眾星雲集影音市場中分得觀眾目光，並持續將影響力變現呢？INSIDE 獨家前往 Joeman 工作室直擊，親自向本人與團隊探詢。

蘋果是敵人更是朋友？Google年年捧大筆鈔票上門 全是為了這個空白欄位

在美國眾議院反壟斷司法委員會以449頁調查報告，直指亞馬遜、Google、蘋果與Facebook構成市場壟斷後，美國司法部隨後即以反托拉斯法名義起訴Google，指其Google Search服務違反公平競爭原則。而其中包含以Google每年向蘋果提供80億美元到120億美元資金，讓Google Search成為iPhone等蘋果產品預設使用搜尋引擎服務，更成為司法部起訴Google構成市場壟斷的原因之一。

【經濟彭博周報】失去手機霸主地位 諾基亞還有一個終極武器

諾基亞（Nokia）曾經引以為傲的手機事業雖然慘遭iPhone致命打擊，但這家芬蘭公司在滿地殘骸中仍找到一項獲利豐厚的資產：無線傳輸技術。

跟進Google腳步 微軟確定在台建置Azure資料中心

幾年前Google宣布在台灣彰化建立資料中心，後續更接續在台南、雲林等地投資建設後，過去以來同樣持續在台灣投資的微軟，今日 (10/26)也宣布將在台灣設置Azure資料中心，同時也會在台灣設置Azure雲端服務相關硬體與基礎設置建置團隊，讓台灣地區也正式納入微軟在全球超過60座Azure資料中心營運據點。

前微軟Windows部門負責人 成立全新醫療保健公司Truveta

原本帶領Windows部門，並且在微軟任職超過21年的Terry Myerson，在2018年3月隨著微軟宣布人事異動消息時，確定從微軟離開之後，目前證實成立全新醫療保健公司Truveta，預計將以數據化方式改善現有醫療模式。

推動三星成為全球指標性企業的會長李健熙過世 享年78歲

三星證實，現任會長李健熙因心臟疾病已於週日過世，享年78歲。在過世時，包含大兒子，同時也是三星副會長身分的李在鎔，以及包含二女兒李富真與三女兒李旭顯均陪伴在其身旁，而三星在相關聲明中表示感念李健熙會長將三星從一家南韓在地企業轉變成全球領先創新者，同時也強調其遺留資產將永續發展。

委任台積電？Intel明年初決定是否擴充7nm製程處理器產線

在稍早舉辦2020財年第三季度財報會議中，Intel執行長Bob Swan表示將在明年初決定是否委託第三方業者代工生產處理器產品。

效能超越蘋果A14 Bionic、高通S865+？華為Kirin 9000處理器現身

此次介紹Mate 40系列手機的同時，華為也正式揭曉應用在此系列手機的Kirin 9000處理器，確定以台積電5nm EUV製程技術打造，同時也確認推出在GPU及NPU設計簡化的Kirin 9000E。

PayPal明年開始加入使用加密貨幣交易 未來將推自有加密貨幣

在網路上經常被人用來支付、轉帳，或是匯款的PayPal服務，目前也將在美國地區開放支援使用加密貨幣。

Arm將NPU架構擴大對應Cortex-A、Neoverse架構 攜手NXP打造智慧工業物聯網

延續今年初推出的Ethos-U55 NPU架構，Arm稍早再度宣布推出新款Ethos-U65 NPU設計，標榜能配合對應物聯網使用的Cortex-M，以及對應行動運算需求的Cortex-A，乃至於對應資料中心伺服器使用Neoverse架構使用，同時也宣布擴大與NXP合作關係，將Ethos-U65 NPU設計讓更多工業物聯網應用帶來更節能、合乎成本的人工智慧解決方案。

一鍵「脫衣」…網路出現製作假裸照AI程式 逾10萬人受害

英國廣播公司（BBC）10月21日報道，荷蘭情報企業Sensity公開一份新報告，指出有人工智慧（AI）程式讓網民製作他人的假裸照，再在網上分享，估計在2019年7月至2020年7月期間，大約有10.5萬名女性受害。報告提到該技術是利用「深偽技術機械人」（deepfake bot）。

Sony未來將以「3R」作為全新挑戰目標 打造後疫情時代新互動模式

稍早以線上形式舉辦的CEATEC 2020活動中，Sony以「真實 (Reality)」、「即時 (Real Time)」及「遠距 (Remote)」形成的「3R」作為全新挑戰目標，說明將以旗下技術改變現有娛樂、賽事、線上社交，乃至於社會課題與醫療等應用發展模式。

熱門新聞

iStore天母店買iPhone 12有「隱藏優惠」 他驚喜：別家都沒有

蘋果新AirPods無線耳機要來了 傳明年推出2款

開箱Joeman團隊！從微星產品經理到百萬YouTuber 揭開十年來工作秘辛

跟進Google腳步 微軟確定在台建置Azure資料中心

買新iPhone後的資料搬家術：如何用iTunes、iCloud轉移備份資料

Xbox部門主管：Xbox xCloud串流遊戲服務將進駐電視裝置

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。