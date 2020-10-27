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跟進Google腳步 微軟確定在台建置Azure資料中心

聯合新聞網 / 楊又肇

幾年前Google宣布在台灣彰化建立資料中心，後續更接續在台南、雲林等地投資建設後，過去以來同樣持續在台灣投資的微軟，今日 (10/26)也宣布將在台灣設置Azure資料中心，同時也會在台灣設置Azure雲端服務相關硬體與基礎設置建置團隊，讓台灣地區也正式納入微軟在全球超過60座Azure資料中心營運據點。

而在台灣設置資料中心，意味台灣地區的Azure服務使用者將能就近取用在地連接資源，無需透過外地資料中心資源建置服務，進而能讓更多在地服務能加快存取效率，藉此落實諸如人工智慧、物聯網或邊緣運算等應用需求。

不過，微軟此次並未透露詳細資料中心建置細節與未來投資規劃。

若以先前微軟對外揭曉第八代資料中心設計，將藉由模組化設計加快資料中心建置效率與速度，同時佔用空間也相對較小，因此有可能成為日後在台灣地區設置資料中心設計模式。

第八代資料中心設計是以代號Ballard的第七代資料中心為基礎，並且導入模組化建置設計，讓資料中心能依照需求進行擴充，同時電力使用效率 (PUE)也控制在1.15至1.18之間。

至於日前在蘇格蘭海底測試的水下資料中心運作模式，則是微軟目標讓資料中心電力使用效率可更貼近1的實驗項目，透過水下低溫環境，同時幾乎不會有颶風、地震等天災影響問題，可讓資料中心使用電力全數應用在伺服器設備運作。

但將資料中心放入深海內，同時也會有維修不易等問題，但故障率相比在陸地上建置的資料中心較低，同時營運成本也會相對較低一些。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Google

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