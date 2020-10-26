前微軟Windows部門負責人 成立全新醫療保健公司Truveta

原本帶領Windows部門，並且在微軟任職超過21年的Terry Myerson，在2018年3月隨著微軟宣布人事異動消息時，確定從微軟離開之後，目前證實成立全新醫療保健公司Truveta，預計將以數據化方式改善現有醫療模式。

依照Terry Myerson說明，Truveta的目標是運用數據拯救生命，尤其在今年因為疫情造成不少影響，使得運用數據改善現有醫療模式的需求越來越顯著，而Truveta將與更多衛生機構、生命科學研究單位，以及醫療、衛生相關體系合作，讓更多非結構化數據能被有效利用，進而推動醫療技術成長。

Truveta預計透過數據挖掘更多改善現有醫療診斷與後續護理效率的解決方案，因此如何讓諸多難以透過數據量化，以及如何將眾多數據統整，並且取出有用資訊，將會成為發展重點。

過去Terry Myerson曾在微軟任職超過21年，並且負責推動Windows作業系統業務，以及硬體裝置，此次宣布成立醫療保健公司Truveta，或許未來也有可能與微軟為何密切合作關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》