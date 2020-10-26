推動三星成為全球指標性企業的會長李健熙過世 享年78歲

三星證實，現任會長李健熙因心臟疾病已於週日過世，享年78歲。在過世時，包含大兒子，同時也是三星副會長身分的李在鎔，以及包含二女兒李富真與三女兒李旭顯均陪伴在其身旁，而三星在相關聲明中表示感念李健熙會長將三星從一家南韓在地企業轉變成全球領先創新者，同時也強調其遺留資產將永續發展。

由第一任會長李秉喆創立於1969年1月13日，並且在南韓水原市發跡的三星，目前是全球最大規模家族企業，除了在南韓主導商業發展地位，同時總營業額更幾乎等同南韓生產總值約五分之一，因此被人視為南韓經濟發展指標。

而在全球市場，三星更藉由Android作業系統成為目前全球最大智慧型手機品牌，從去年開始更積極布局螢幕可凹折手機商用，同時在5G連網發展也有相當規模投資，本身更持有眾多5G連網技術專利。

另外，旗下半導體事業、面板事業更影響諸多全球市場發展，例如在2009年的市值已經累積達1102億美元，超越Intel成為全球營收最大半導體製造商，晶片產量也僅次於Intel，同時當年營收也達1178億美元，超越HP成為全球營收最大電子企業。

三星會長李健熙

除了智慧型手機、半導體事業，三星也在家電、數位影像、電信系統、IT解決方案、數位化應用、金融、造船、車載系統、PC，甚至後續也成立生物製藥公司Bioepis，另外也投入機器人產品發展，幾乎在眾多領域都能看見三星發展足跡。

而現任會長李健熙是前任會長李秉喆的第三個兒子，在1987年接任三星會長後便推動大力改革，使得三星在2004年獲利達103億美元，同時出口量達南韓全國出口佔比約20%，並且持續延攬全球專業人才加入三星，後續更藉由半導體事業、顯示面板、智慧型手機等業務在全球市場帶動發展。

在李健熙過世後，三星會長職位預期將由現任副會長身分的李在鎔接任。而李在鎔在2017年曾被指控向南韓前任總統朴槿惠賄絡，使得朴槿惠成為韓國憲政史上第一位被彈劾成功及罷免的總統，而李在鎔也因此被判入獄服刑5年，後續則在上訴中洗脫罪名，並且在一年後獲釋，但相關訴訟仍在重審階段。

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