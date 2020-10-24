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Atari計畫打造以遊戲為主的加密貨幣 預期圍繞更多遊戲相關場景

聯合新聞網 / 楊又肇

先前一再延後復古遊戲主機Atari VCS出貨消息，並且在稍早強調已經準備裝箱出貨之後，Atari隨即又宣布將推出以遊戲為主的加密貨幣

依照Atari說明，此款加密貨幣將會透過Bitcoin.com交易所發行，並且能與比特幣、以太幣、萊特幣及比特幣現金互換，同時預期將此加密貨幣推廣到更多遊戲應用場所，第一步希望能廣泛落實在智慧型手機遊戲，或是網路遊戲使用。

定價部分，目前Atari加密貨幣將以25美分作為單價，預計發行100萬組，除了應用在遊戲內容，Atari更預期未來可將此加密貨幣應用到更多與遊戲相關場景。

至於早在2017年宣布推出，並且透過Indiegogo網站集資推出的復古遊戲主機Atari VCS，雖然標榜採用AMD新款Ryzen處理器，藉此讓Atari VCS能發揮更大運算效能，因此必須花費更多時間進行調整，導致一再延後出貨時間，但似乎又因為今年疫情影響之下，造成主機實際出貨時間再次延後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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