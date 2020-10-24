委任台積電？Intel明年初決定是否擴充7nm製程處理器產線

在稍早舉辦2020財年第三季度財報會議中，Intel執行長Bob Swan表示將在明年初決定是否委託第三方業者代工生產處理器產品。

在此之前，Intel均以旗下工廠產線生產處理器產品，雖然過去曾傳出將尋求三星協助代工事宜，但均在後續予以澄清。

不過在今年7月證實旗下7nm製程技術面臨瓶頸問題，有可能委任台積電等業者協助代工，但在此次對外說明中，Bob Swan則強調瓶頸問題已經獲得解決，但依然需要在明年初決定是否擴充7nm製程產線，或是轉由第三方業者代工。

在目前市場多數競爭對手都已經陸續進入7nm製程技術發展階段，但Intel目前依然停留在10nm製程技術，就連AMD都已經藉由7nm製程技術打造多款處理器產品，甚至也推出更新版本設計，或許也將使Intel面臨更大競爭壓力。

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