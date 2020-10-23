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夢工廠動畫共同創辦人打造的短影片串流服務Quibi 上線半年後關閉

聯合新聞網 / 楊又肇

由夢工廠動畫共同創辦人、前任執行長Jeffrey Katzenberg創立的短影片串流服務Quibi，在今年4月正式上線後短短半年確定將關閉，並且尋找合適買家接手資產。

依照Jeffrey Katzenberg說明，決定關閉Quibi的原因是基於疫情影響，使得原本規劃發展模式受限，因此決定關閉服務。

今年4月剛上線時，Quibi在第一天就累積多達30萬人下載使用數量，但後續卻無法順利吸引更多人付費使用。而在宣布關閉消息之前，Quibi才剛在近期推出對應Fire TV、Apple TV，以及Android TV適用版本服務，希望能藉由更多管道吸引用戶青睞。

不過，Quibi之所以無法獲得大量支持使用，顯然與其影片內容長度限制在10分鐘的作法褒貶不一有關，同時即便以每月4.99美元付費使用，在內容中依然會看見廣告內容，必須選擇每月支付7.99美元才能完全移除廣告的情況，似乎也造成Quibi服務營運模式無法讓人接受，進而導致Quibi如今面臨關閉情況。

但部分市場看法認為，在迪士尼、華納等業者均有投資Quibi情況下，意味其服務運作仍有成長機會，或許未來仍可能會透過募集更多資金再次恢復運作，或是轉由其他方式推出全新服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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