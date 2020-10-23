Arm將NPU架構擴大對應Cortex-A、Neoverse架構 攜手NXP打造智慧工業物聯網

延續今年初推出的Ethos-U55 NPU架構，Arm稍早再度宣布推出新款Ethos-U65 NPU設計，標榜能配合對應物聯網使用的Cortex-M，以及對應行動運算需求的Cortex-A，乃至於對應資料中心伺服器使用Neoverse架構使用，同時也宣布擴大與NXP合作關係，將Ethos-U65 NPU設計讓更多工業物聯網應用帶來更節能、合乎成本的人工智慧解決方案。

相較先前推出的Ethos-U55 NPU架構主要是搭配Cortex-M設計使用，此次推出的Ethos-U65 NPU架構則是進一步擴展應用範圍，讓更多基於Arm架構設計產品都能藉由NPU協同運算方式導入人工智慧應用資源，同時也將透過Trust Zone構成低功耗安全子系統，另外也能使CPU更專注在數據處理效能發揮。

至於開發工具則可延用先前針對Ethos-U55 NPU架構打造工具軟體，藉此強調設計擴展彈性，並且能串接業界開源設計。

在硬體表現部分，Ethos-U65 NPU架構最高可對應1GHz運作時脈，可對應512GOPS至1TOPS人工智慧運算效能，並且支援INT-8至INT-16運算精度，以及對應包含CNN、RNN/LSTM等運算框架。

跟Cortex-M55 CPU搭配Ethos-U55 NPU設計組合，約可帶動480倍的機器學習運算效能，Arm預期搭配Ethos-U65 NPU將能帶來加倍運算效能表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》