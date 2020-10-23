前蘋果設計長Jony Ive創立的LoveFrom 將協助打造Airbnb未來服務介面
Airbnb執行長Brian Chesky宣布，將與去年離開蘋果的Jony Ive所成立設計公司LoveFrom建立長期合作關係。
目前暫時無法確認未來Airbnb與LoveFrom合作細節，但預期將由後者協助打造Airbnb全新app與網頁介面，以及相關視覺設計。
由於先前Airbnb首席設計師Alex Schleifer轉為兼職顧問身分，加上內部設計團隊多名員工離開，使得Airbnb顯然需要透過與LoveFrom建立合作，藉此銜接設計人才資源缺口。
而就Airbnb服務主要使用介面來看，其實簡單、容易檢視，同時以簡約美觀形式提供使用的介面，背後需要投入大量設計思維，才能更容易吸引使用者目光，因此著重介面設計理念也成為Airbnb重要發展項目。
此次宣布與前蘋果首席設計師Jony Ive創立的LoveFrom合作，不僅有利Airbnb繼續維持其服務介面簡潔、美觀設計風格，預期也將因此吸引更多人關注Airbnb後續發展，對於即將在11月申請公開幕股上市的Airbnb而言，預期將能吸引更多投資者青睞。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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