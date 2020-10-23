快訊

落「魄」、巷「弄」怎唸？ 女兒注音作業看了崩潰

大同恢復一般交易 飆上5個月新高、兩個月漲逾八成

前蘋果設計長Jony Ive創立的LoveFrom 將協助打造Airbnb未來服務介面

聯合新聞網 / 楊又肇

Airbnb執行長Brian Chesky宣布，將與去年離開蘋果的Jony Ive所成立設計公司LoveFrom建立長期合作關係。

目前暫時無法確認未來Airbnb與LoveFrom合作細節，但預期將由後者協助打造Airbnb全新app與網頁介面，以及相關視覺設計。

由於先前Airbnb首席設計師Alex Schleifer轉為兼職顧問身分，加上內部設計團隊多名員工離開，使得Airbnb顯然需要透過與LoveFrom建立合作，藉此銜接設計人才資源缺口。

而就Airbnb服務主要使用介面來看，其實簡單、容易檢視，同時以簡約美觀形式提供使用的介面，背後需要投入大量設計思維，才能更容易吸引使用者目光，因此著重介面設計理念也成為Airbnb重要發展項目。

此次宣布與前蘋果首席設計師Jony Ive創立的LoveFrom合作，不僅有利Airbnb繼續維持其服務介面簡潔、美觀設計風格，預期也將因此吸引更多人關注Airbnb後續發展，對於即將在11月申請公開幕股上市的Airbnb而言，預期將能吸引更多投資者青睞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Airbnb 蘋果

延伸閱讀

iPhone 12明天開賣 果粉漏夜排隊

Airbnb 攜手台東縣政府 讓觀光「有機又健康」

想換機嗎？ iPhone 12亮點看這裡

光磊轉型切入VCSEL

相關新聞

效能超越蘋果A14 Bionic、高通S865+？華為Kirin 9000處理器現身

此次介紹Mate 40系列手機的同時，華為也正式揭曉應用在此系列手機的Kirin 9000處理器，確定以台積電5nm EUV製程技術打造，同時也確認推出在GPU及NPU設計簡化的Kirin 9000E。

PayPal明年開始加入使用加密貨幣交易 未來將推自有加密貨幣

在網路上經常被人用來支付、轉帳，或是匯款的PayPal服務，目前也將在美國地區開放支援使用加密貨幣。

Arm將NPU架構擴大對應Cortex-A、Neoverse架構 攜手NXP打造智慧工業物聯網

延續今年初推出的Ethos-U55 NPU架構，Arm稍早再度宣布推出新款Ethos-U65 NPU設計，標榜能配合對應物聯網使用的Cortex-M，以及對應行動運算需求的Cortex-A，乃至於對應資料中心伺服器使用Neoverse架構使用，同時也宣布擴大與NXP合作關係，將Ethos-U65 NPU設計讓更多工業物聯網應用帶來更節能、合乎成本的人工智慧解決方案。

一鍵「脫衣」…網路出現製作假裸照AI程式 逾10萬人受害

英國廣播公司（BBC）10月21日報道，荷蘭情報企業Sensity公開一份新報告，指出有人工智慧（AI）程式讓網民製作他人的假裸照，再在網上分享，估計在2019年7月至2020年7月期間，大約有10.5萬名女性受害。報告提到該技術是利用「深偽技術機械人」（deepfake bot）。

Sony未來將以「3R」作為全新挑戰目標 打造後疫情時代新互動模式

稍早以線上形式舉辦的CEATEC 2020活動中，Sony以「真實 (Reality)」、「即時 (Real Time)」及「遠距 (Remote)」形成的「3R」作為全新挑戰目標，說明將以旗下技術改變現有娛樂、賽事、線上社交，乃至於社會課題與醫療等應用發展模式。

三星最快在2022年在Exynos處理器導入AMD Radeon GPU設計

相關消息指稱，三星最快會在2022年將AMD旗下Radeon GPU設計整合在旗下Exynos處理器，藉此強化其處理器顯示運算效能。

McAfee確定10月21日掛牌上市 預計募集8.14億美元

由Intel持有49%股權，並且由私募股權投資公司TPG Capital與Thoma Bravo共同持有51%股權的病毒防護公司McAfee，確定將在美國當地時間10月21日進行供開幕股上市，預期將募集總計約8.14億美元資金。

美國太空總署攜手Nokia 建置用於月球表面的4G LTE網路系統

作為美國太空總署NASA計畫在2024年重返月球的發展項目之一，確定將與Nokia合作打造應用在月球表面通訊使用的4G LTE網路。

創舉？傳Tesla已逐步解散公關部門 「馬斯克＝唯一聲音」？

評論指出，特斯拉似乎認為面對危機最好的方式就是「忽略」它，這樣危機就會自動被淡忘。但真的如此嗎？

OpenCL 3.0正式規範釋出！但目前僅剩開源軟硬體、Intel大力支持

Khronos Grouop日前宣佈釋出新版OpenCL 3.0正式規範，但是在目前除了以開源架構服務、硬體仍支持此項API內容，似乎僅剩Intel大力支持。

Alphabet推動Mineral項目 希望利用機器人改善作物耕種效率

隸屬Alphabet旗下X實驗室 (即原先的Google X)所提出的Mineral項目，希望藉由機器人等技術改善現有農業生產效率，藉此解決人口日益增長，但全球整體食物供應卻逐漸失衡現象。

英國準備調查Spotify、YouTube在內串流影音服務 分潤是否合理

消息指稱，英國數位化、文化、媒體與體育部 (Department for Digital, Culture, Media and Sport)主席，同時也是保守黨議員身分的Julian Knight，將對包含Apple Music、Spotify與YouTube在內串流影音服務進行調查，確認歌手、音樂創作者是否在此類服務獲得合理報酬。

熱門新聞

iPhone 12與iPhone 12 Pro該怎麼選？實際開箱比較

iPhone 12頭香姐上週六就來 家人助陣輪班

iPhone 12、12 Pro明早開賣搶先開箱 太平洋藍實機超美

iPhone 12系列開箱實測 達人看好高階機買氣

iPhone 12開賣 資深果粉4年內3度搶到直營店頭香

續航輸前代！外媒實測iPhone 12電量：5G比4G多耗費20％電力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。