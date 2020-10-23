PayPal明年開始加入使用加密貨幣交易 未來將推自有加密貨幣

在網路上經常被人用來支付、轉帳，或是匯款的PayPal服務，目前也將在美國地區開放支援使用加密貨幣。

依照PayPal執行長Dan Schulman說明，在服務內加入支援加密貨幣，最主要是希望能推動加密貨幣交易市場成長，同時也強調取得紐約州金融服務相關證照，因此將能合法提供加密貨幣交易服務。

PayPal計畫從明年開始將讓美國用戶使用加密貨幣支付全球超過2600萬個商家帳單，同時在交易過程中，PayPal將會以政府法定貨幣將費用支付給指定商家，而非直接以加密貨幣方式支付。

由於看好加密貨幣未來發展趨勢，PayPal此次宣布在旗下服務導入使用PayPal交易，希望能更快跟上市場作法，讓旗下服務能更快銜接未來貨幣交易方式。

而在未來，PayPal也計畫在2021年上半年推出自有加密貨幣Venmo，藉此推動加密貨幣使用需求，同時也藉此推廣加密貨幣買賣交易的金流模式，尤其在目前有更多政府機構表示考慮發行加密貨幣情況下，PayPal顯然也希望能提前做好準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》