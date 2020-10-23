效能超越蘋果A14 Bionic、高通S865+？華為Kirin 9000處理器現身

此次介紹Mate 40系列手機的同時，華為也正式揭曉應用在此系列手機的Kirin 9000處理器，確定以台積電5nm EUV製程技術打造，同時也確認推出在GPU及NPU設計簡化的Kirin 9000E。

在Kirin 9000處理器中，華為藉由台積電5nm製程技術放入153億組電晶體，相比蘋果A14 Bionic處理器搭載電晶體數量多出30%。

而在CPU設計部分，則採用「1+3+4」組核心設計，其中運作時脈為3.13GHz的Cortex-A77 CPU當作為大核，另外3組核心則是採用同為Cortex-A77架構、運作時脈為2.54GHz的CPU，另外4組核心則是採用運作時脈為2.05GHz的Cortex-A55 CPU。

GPU方面，則採用Arm今年揭曉的Mali-G78 24核心設計，而在對應人工智慧運算的NPU部分，分別採用2組大核與1組小核設計，另外更直接將新一代Balong 5000 5G連網晶片整合在Kirin 9000處理器內。

依照華為說明，Kirin 9000處理器在CPU運算效能相比Qualcomm Snapdragon 865+提高10%左右，GPU部分則比相同處理器提高52%運算效能，而人工智慧運算表現也比競爭對手提高2.4倍，在目前普遍用於量測人工智慧算力表現的AI Bewnchmar 4.0 ETH，更達148008分表現。

此外，在電池電力使用效率方面，CPU相比Snapdragon 865+處理器約提昇25%，GPU部分則提昇50%，至於NPU部分更提高150%電力使用效率。在5G連網部分則比Snapdragon 865+處理器提高5倍上傳速度，以及2倍下載速度。

其餘部分則分別支援6.0版本設計的影像處理器，以及對應LPDDR5或LPDDR4X記憶體，並且支援UFS儲存元件，以及HiFi聲音輸出與4K HDR影片處理，另外更標榜搭載獨立安全處理元件確保資訊不被竊取。

至於另一款簡化版本設計的Kirin 9000E處理器，則是在CPU部分維持與Kirin 9000處理器相同設計，但在GPU部分則減少為22組核心，但依然採用Mali-A78 GPU設計，同時也將NPU部分的大核減少一組，讓Kirin 9000E處理器定位與Kirin 9000有更明顯區隔。

此次推出的Kirin 9000系列處理器將會應用在Mate 40系列機種，同時也將成為華為目前最後一款由旗下海思半導體自製、委託台積電代工生產處理器。

除了應用在Mate 40系列處理器，預期華為應該仍有足夠庫存可將Kirin 9000系列處理器應用在其他手機產品，不過確實也如同華為說明，在美國政府持續打壓情況下，未來發展將會變得更加艱辛。

雖然目前Intel、AMD方面獲准可繼續向華為筆電產品供應處理器元件，但是對於智慧型手機，以及更重要的網通設備所需要處理器元件代工資源，或是尋求替代方案管道均面臨受限，加上目前中國境內晶片代工廠如中芯國際也面臨被美國政府打壓，華為接下來的發展勢必會更加艱辛。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》