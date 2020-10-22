美國業者合組6G聯盟 希望在下一代行動網路技術搶回主導權

在三星、NEC、Nokia等業者均開始著手研擬6G網路技術之際，Qualcomm、Facebook、Interdigital、微軟與美國三大電信業者則宣布成立6G聯盟，希望能在下一代行動網路技術確保美國技術領先地位。

雖然Qualcomm強調在5G網路技術發展有諸多貢獻，但從被正式認可的技術專利持有數量來看，包含三星、Nokia、LG、華為、中興在內業者其實佔有更大比重，因此市場普遍認為在5G網路技術競爭裡，美國實際上並未取得實際優勢，反而是由韓國、中國企業主導5G連網技術規範發展。

因此由Qualcomm、Facebook、Interdigital、微軟與美國三大電信業者宣布成立的6G聯盟，便是希望能在下一代行動網路技術取得發言主導權，並且建立完整6G網路發展藍圖，以及制定6G網路使用規範與預算，進而加快技術標準化與商用。

不過，從3G網路到4G網路，乃至於從4G網路進入5G網路發展，許多行動網路技術都是以疊加形式提供使用，例如目前推行的5G網路服務有一部分便是建立在既有4G LTE技術基礎，因此未來進展至6G網路時，預期也會有部分技術基礎源自5G及4G LTE網路，因此美國是否能因此搶先取得6G網路發展主導權，其實還很難說。

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