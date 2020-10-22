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美國司法部起訴Google 搜尋業務違反市場壟斷

聯合新聞網 / 楊又肇

日前由美國眾議院反壟斷司法委員會以449頁調查報告，直指亞馬遜、Google、蘋果與Facebook構成市場壟斷後，美國司法部稍早正式以反托拉斯法名義起訴Google，指其Google Search服務違反公平競爭原則。

此次訴訟，分別由阿肯色州、佛羅里達州、喬治亞州、印第安那州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、密蘇比周、蒙大拿州、南卡萊納州與德州各地檢察長向Google起訴。

起訴內容認為Google藉由Android平台裝置高度市佔優勢，並且將Google Search設為Android作業系統預設搜尋服務，讓使用者習慣藉由Google Search服務查找內容，導致其他搜尋引擎服務發展因此受限。

同時，美國司法部也認定，Google透過向包含蘋果、LG、Motorola等手機業者，以及AT&T、T-Mobile與Verizon在內電信業者支付高額費用，藉此讓Google Search成為其產品、服務預設使用搜尋引擎，同時也要求這些合作業者避免使用其他搜尋引擎服務，明顯有構成市場壟斷行為。

不過，Google在後續簡明回應中，僅表示訴訟內容有盲點存在，同時也呼籲內部員工無需在意訴訟內容，更直指微軟同樣也在其Windows 10作業系統預設使用自身打造的Bing搜尋服務，強調這樣的作法在市場發展相當正常，並且說明使用者選擇Google Search是因為其使用便利性，而非被強迫使用。

至於在市場對此看法，則認為美國司法部難以撼動Google，即便最終獲得勝訴，對於Google實際產生影響可能也有限。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

司法 Google

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