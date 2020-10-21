舊金山灣區擬呼籲企業增加員工在家辦公時間 商界人士與政客反對

今年新型冠狀病毒影響，使得多數企業均使員工可選擇在家辦公，同時也讓諸多大型展會活動紛紛改為線上形式舉辦。因應此情況，舊金山灣區大都會運輸委員會 (MTC)近期因應聯邦法律要求以四年為一期的交通改善計畫中，提出希望大型企業能在2035年以前，讓員工能有60%時間在家辦公，藉此減少灣區汽車通勤比重，進而改善灣區交通堵塞與廢氣排放造成的空污問題。

不過，此項提議顯然並不受商界人士與政客支持，認為這樣的做法不可行，希望大都會運輸委員會另外尋找更合適的解決方案。

依照商界人士與政客看法認為，一旦要求大型企業同意增加員工在家辦公時間，將可能造成這些大型企業加速搬離灣區，藉此降低辦公室空間租賃、維護辦公環境等成本，同時也可能間接影響更多就業機會，以及這些大型企業辦公室鄰近商圈經營模式。

例如讓更多員工可長時間在家辦公，可能影響原本公車搭乘需求，進而造成公車班次必須減班維持營運，同時也連帶影響大型企業周遭商圈消費人潮，甚至也會影響諸多以辦公人潮經營為主的餐廳生計。

在此之前，包含Google、蘋果等企業均承諾在加州境內擴大投資，藉此改善因聘僱人數增加產生在地住房成本攀高問題，而大都會運輸委員會提議讓大型企業員工可增加在家工作時間的作法，更讓商界人士與政客擔心可能造成大型企業終止投資意願。

雖然現在因為疫情影響，使得多數企業均同意讓員工能以遠距辦公形式在家工作，雖然諸如Twitter、Facebook、微軟、Google等企業均聲明同意讓員工自行選擇在家，或是前往辦公室工作，但仍有更多企業希望疫情緩解後，能夠恢復原本上下班辦公模式。而原本仰賴大型企業進駐帶動人潮經營的商圈，更希望這些企業能在疫情趨緩後恢復原本辦公模式。

因此對於大都會運輸委員會所提出方案，商界人士與政客們更傾向鼓勵大型企業建立員工接送資源 (例如Google在園區提供上下班接駁巴士)，或是規劃擴展灣區道路，以及透過調整道路限速與收費方式，藉此讓灣區容易堵塞交通獲得紓緩。

另一方面，灣區也面臨加州政府要求在2035年以前將人均溫室氣體排放比例降低至19%，因此在灣區因為大型企業進駐造成住房成本高漲、溫室氣體排放比例增加，目前又面臨商界人士與政客不希望大型企業搬離灣區，導致陷入兩難局面。

而在灣區的大型企業如Google、Facebook、蘋果等，在近年內持續投資綠化、減碳等作為，同時也讓員工能有更具彈性方式工作，甚至也讓辦公環境以100%綠能形式運作，但如果是在政府單位強制要求之下，或許有可能造成這些大型企業搬離灣區，以利維持更高營運自主權，同時也能藉此降低經營成本。

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