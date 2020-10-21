將銀行業務與社群軟體結合 LINE於泰國推動LINE BK純網銀服務

LINE宣布於泰國推出第一個「社群銀行」平台－LINE BK，將泰國當地開泰銀行服務整合至LINE平台，透過LINE就進行線上轉帳、開戶、申請貸款，或是付款，實現「掌中銀行 (Banking in Your Hand)」的使用體驗。

而LINE BK服務將由LINE子公司LINE Financial Asia、泰國開泰銀行 (KASIKORNBANK)子公司KASIKORN Vision Company合資公司KASIKORN LINE負責營運，並且整合泰國在地銀行服務項目。

目前在泰國版LINE服務內的「錢包」頁面，即可找到LINE BK服務項目，讓泰國用戶最多可開設五個儲蓄帳戶，並且可申辦虛擬或實體LINE BK簽帳金融卡。同時，LINE BK也提供各式各樣的金融服務，其中包含提供高利率優惠的儲蓄帳戶服務，更針對自由工作者及無固定收入者推出個人貸款服務。

在LINE BK服務開設儲蓄帳戶，將等同開泰銀行帳戶，並且讓使用者透過LINE服務使用所有銀行帳戶的金融交易項目，更提供即時查看直帳戶資訊、多方自動分享轉帳單據、分攤團體消費帳單，甚至也能在開泰銀行自動提款機以無卡形式提領現金，同時可想最高1.5%年利率存款優惠，可選擇以6個月或1年為期存放。

另外，區分虛擬或實體形式的簽帳金融卡，除了線上簽帳金融卡以數位化形式呈現，其餘實體卡片均以LINE Friends角色形象設計，同時具備信用卡功能的簽帳金融卡更可在帳戶餘額不足時，透過信用額度預先代付。

此外，LINE BK用戶也可享有由LINE服務與泰國當地合作夥伴提供促銷和優惠，包括LINE MAN Wongnai、Rabbit LINE Pay、Lazada和Agoda等。

在LINE BK服務順利推動之下，LINE也預期將數位金融服務進一步擴展至印尼，以及台灣與日本市場。在先前時候，LINE已經在日本地區與瑞穗銀行成立LINE Bank，同時也在台灣成立LINE BANK業務，預計推動多元純網銀服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》