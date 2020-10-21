Qualcomm強調mmWave成未來5G技術發展主軸 擴展5G RAN網路架構

在此次以線上形式舉辦的5G Summit活動裡，Qualcomm總裁Cristiano Amon重述過去一年在5G網路技術所投入發展，同時也再次強調聚焦mmWave (毫米波)技術將能帶動全新5G網路技術成長，因此在未來規劃除了將持續擴展mmWave技術在5G網路服務應用模式，同時也將藉由5G高傳輸、低延遲，以及確保傳輸安全等特性強化企業、物聯網專網應用。

在與美國電信業者Verizon、瑞典電信裝置製造商Ericsson合作中，Qualcomm表示已經能藉由mmWave技術實現最高達5.06 Gbps的數據傳輸速度，同時也強調在mmWave技術在更加成熟之下，將可實現高達10 Gbps數據傳輸速度，以及低於5毫秒連接反應時間表現，認為mmWave技術將會成為日後5G網路發展主力。

除了目前美國境內電信業者已經佈署mmWave技術應用，Qualcomm也強調目前包含香港、台灣、泰國、新加坡，以及芬蘭與義大利地區的電信業者都已經開始著手mmWave技術應用發展，預期日後將使mmWave技術成為5G網路主要連接模式，相比現行以6GHz以下頻段連接模式，將能帶來更高數據吞吐量與更快傳輸速率。

隨著連網速度攀升，Qualcomm也預期將會帶動更多網路應用服務，以及全新互動模式。

例如在今年因為疫情影響，使得許多人必須透過遠距方式工作，或是與親友聯繫，因此網路傳輸就變成重要使用媒介，而透過網路串流方式，或是藉由虛擬實境等方式進行互動，更成為全新日常活動，使得速度更快、傳輸流量更高的網路技術就更顯得重要，而這也是Qualcomm強調持續投資mmWave技術原因。

但在提高網路傳輸速率與資料吞吐量，並且縮減反應時間之餘，Qualcomm也強調網路組態模式也將面臨改變，例如將有更多5G RAN網路架構應用，而vRAN (虛擬無線接取網路)架構應用則將會變得更重要，甚至藉由開源架構的Open vRAN架構也會更廣泛應用，讓行動網路能依照使用需求更快彈性佈署、擴展，並且能針對企業或物聯網專網連接需求，透過軟體定義方式快速打造合適網路環境。

因此在與印度信實工業 (Reliance Industries)集團旗下子公司Jio Platforms合作中，便計畫將更多元應用的vRAN架構應用在5G網路連接需求，同時Qualcomm也將與VMware、微軟Azure合作，藉此整合更多虛擬化應用與雲端儲存運算服務。

另外，Qualcomm也強調將會著重聚焦邊緣運算應用，以及智慧物聯網發展，同時也會持續推動智慧聯網車輛普及化，並且進一步讓更多聯網車輛能具備自駕功能，而在虛擬視覺應用方面也預期會成為未來主流互動模式，更預期帶動更多全新運算使用模式，例如藉由常時聯網筆電改變傳統運算使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》