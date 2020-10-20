McAfee確定10月21日掛牌上市 預計募集8.14億美元

由Intel持有49%股權，並且由私募股權投資公司TPG Capital與Thoma Bravo共同持有51%股權的病毒防護公司McAfee，確定將在美國當地時間10月21日進行供開幕股上市，預期將募集總計約8.14億美元資金。

就目前公布文件顯示，McAfee將出售總計達3700萬股A類股，每股售價約介於19美元至22美元之間，預計在那斯達克交易所掛牌上市，股票代碼為「MCFE」，並且透過摩根史丹利、高盛銀行、TPG Capital、美國銀行證券與花旗集團在內18家金融機構承攬銷售股權，而這些承攬銷售的金融機構將有權以掛牌上市價格另外購買McAfee上市股權，但總數最多不超過555萬股。

此為McAfee第二度掛牌上市，在此之前於1987年由John McAfee創立，並且以其防毒技術打響名稱，在2011年則是由Intel以76.8億美元價格收購，從2014年起則改為Intel安全事業群繼續運作。而在2017年從Intel體系拆分獨立，並且由TPG Capital以42億美元收購其51%股權，其餘49%股權依然由Intel持有，在此期間更發生John McAfee以違法使用自己的名字為由向Intel提告，但後續則是與Intel達成和解。

不過，目前的McAfee早已與創辦人John McAfee沒有關聯。

從McAfee遞交文件內容顯示，今年截至6月27日的淨利達3100萬美元，營收則累積達14億美元，相比去年同期形成1.45億美元虧損、營收累積達13億美元的情況，顯然已經呈現正向獲利。不過，目前McAfee累積債務金額則達47億美元，全球員工數量則超過6850人規模。

而在此次公開募股上市後，預期將使Intel持股比例降低至1.8%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》