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三星最快在2022年在Exynos處理器導入AMD Radeon GPU設計

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，三星最快會在2022年將AMD旗下Radeon GPU設計整合在旗下Exynos處理器，藉此強化其處理器顯示運算效能。

AMD在去年6月期間宣布與三星建立合作，預計將Radeon繪圖晶片技術導入智慧型手機應用，而三星在後續說明也表示此項合作至少長達兩年

由於相較Qualcomm處理器所搭載Adreno GPU，往往在手機顯示運算效能有明顯突出表現，使得長時間搭載Arm Mali GPU設計的三星Exynos處理器在顯示效能表現相對處於弱勢。

因此與AMD攜手合作，預期將能提昇Exynos處理器過往在顯示效能表現，同時三星也預期將此項合作應用在更多產品項目，例如需要更高運算效能的智慧車載系統，藉由GPU運算提昇車載系統的多媒體娛樂內容應用，或透過協同運算方式讓GPU加速電腦視覺等應用。

而藉由與三星的合作，更可讓AMD Radeon GPU技術能進一步擴展至行動裝置市場，甚至在蘋果準備讓Mac裝置逐漸往Arm架構靠攏情況下，依然能與蘋果維持深度合作，不會因為蘋果全面轉向使用Arm架構處理器而使合作告終。

至於說起Qualcomm長時間應用在旗下處理器的Adreno GPU，實際上源自ATI於2006年收購的BitBoys，並且以Imageon產品線維持發展。直到ATI由AMD收購，Imageon產品線則在2009年轉售給Qualcomm，成為現在的Adreno產品線，因此未來一旦三星將Radeon GPU技術整合進Exynos處理器，顯然也會形成過去的ATI旗下顯示技術產品競爭局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 處理器 AMD

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