Sony未來將以「3R」作為全新挑戰目標 打造後疫情時代新互動模式

稍早以線上形式舉辦的CEATEC 2020活動中，Sony以「真實 (Reality)」、「即時 (Real Time)」及「遠距 (Remote)」形成的「3R」作為全新挑戰目標，說明將以旗下技術改變現有娛樂、賽事、線上社交，乃至於社會課題與醫療等應用發展模式。

過去以來的發展裡，Sony已經在影像、聲音等領域有相當廣泛的技術發展應用，甚至過去也曾多次布局廣泛科學應用項目，例如藉由旗下影像技術推動自駕車應用模式，甚至在今年CES 2020展示概念電動車Vision-S，或是藉由MESH模組化智慧積木系統推動STEAM教學發展。

去年強調將進入5G連網時代發展，預期將使Sony Mobile推動的Xperia品牌手機與相關連網技術成為未來發展主軸，加上今年在新型冠狀病毒疫情影響，催生更多遠距工作、全新社交模式，以及更多藉由網路連接的應用需求，因此Sony此次提出「3R」挑戰目標，便是希望能在這樣的局面開創全新發展機會。

在Sony的想像中，未來會有更多遠距工作模式，同時未來的娛樂產業也不見得會單純仰賴觸手可見的形式，例如日後人們可以透過更擬真的線上互動進行工作討論，或是參與線上演唱會，而未來可能會變成有必要時才需要進入辦公室工作，同時演唱會除了會有現場觀眾，更可透過線上觀看方式吸引更多人潮。

同時，人與人之間的互動模式也不再侷限以文字、圖像，未來預期會有更多以更多元方式進行互動，而在內容產製、呈現部分預期也會整合更多影像識別、虛擬視覺等應用，藉此讓線上呈現的直播內容能有全新體驗。

近期推出應用「立體視覺技術 (Volumetric Visual Technology)」打造，讓使用者能以多角度觀看3D視覺的15.6吋4K顯示器Spatial Reality Display，預期也是Sony對於未來工作、內容呈現的想像應用設計產品。

而在這樣的趨勢之下，預期在網路技術應用需求比重將會更高，因此也預期未來Sony Mobile在整體發展將扮演更重要角色，例如今年上半年公布的Xperia PRO，便是針對5G連網應用需求打造，藉此讓更多應用、內容可以藉由5G網路帶來的高速傳輸、低延遲表現，以不同形式呈現。

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