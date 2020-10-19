美國太空總署攜手Nokia 建置用於月球表面的4G LTE網路系統

作為美國太空總署NASA計畫在2024年重返月球的發展項目之一，確定將與Nokia合作打造應用在月球表面通訊使用的4G LTE網路。

此項計畫將由NASA提供總計1410萬美元資金，由Nokia負責建置月面可使用通訊網路系統。

而此次並非Nokia首次挑戰太空聯網應用服務建置，在2018年就曾與德國航太公司PTScientists，以及英國電信業者Vodafone攜手合作，同樣計畫在月球表面建置4G LTE網路，預計將當年阿波羅17號登月地點相關影像以更高解析度形式傳回地球。

不過，上述計畫最終並未能順利施行，因此這次與NASA合作將成為Nokia全新挑戰建置太空聯網應用服務的機會。

依照NASA說明，在月球表面建置網路系統是為了讓太空人可在執行任務過程維持清楚通訊，同時也能與地球維持聯繫。在此次合作中，將由NASA提供資金協助Nokia建置適用於月球表面環境使用的網路服務，並且確保其運作穩定性與資料傳輸時的可靠性。

在先前技術中，月球與地球之間的通訊主要仰賴無線電波，單向傳遞訊息大約要等1.27秒才能順利讓對方接收，因此當地球端發送訊息讓月球端接收，並且做出回應時，地球端至少要間隔2.54秒才會收到回覆內容，若適用於傳遞數位內容的話，則會受限於無線電波傳送頻寬，因此會讓數位影像傳送速度大幅下降，甚至讓影像畫質受影響。

目前技術則是藉由增加發射人造衛星數量，透過增加通訊媒介提高資料傳輸效率，並且使月球背面環境也能使用網路傳輸資源，藉此讓人類能有更多機會探索月球，甚至後續也開始藉由雷射作為資料傳輸媒介，藉此強化原本藉由無線電波為主的網路傳輸方式。

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