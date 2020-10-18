創舉？傳Tesla已逐步解散公關部門 「馬斯克＝唯一聲音」？

評論指出，特斯拉似乎認為面對危機最好的方式就是「忽略」它，這樣危機就會自動被淡忘。但真的如此嗎？

一般來說，企業組織只要成長到略有規模，通常都會設立公共關係（Public Relations）部門。除了維繫與媒體互動，也能透過雙向溝通將企業品牌理念傳達給社會，最終獲得大眾支持。

但根據 TechCrunch、Electrik 等外媒報導，特斯拉（Tesla）從今年起開始逐步解散美國總部的核心公關部門，成為第一家不與媒體互動的車廠。

未來「Elon Musk＝唯一聲音」？

據了解，外媒記者們今年如果有事情想向特斯拉進一步確認時，幾乎都得不到任何回應。內部消息人士也指出，原本負責公關的員工已於去年底離職，至今未有接任者；而今年初起，原團隊的相關高階主管也都陸續內部轉調或離開公司。雖然特斯拉仍在歐洲、亞洲市場設立公關經理，但工作內容主要是安排 YouTuber 試乘或舉辦促銷活動等，偏向行銷角色，而非傳統定義中的公共關係角色。

其實，特斯拉原本的公關團隊就很「精簡」，大約是其他汽車業者的 20 分之 1。雖然團隊迷你，但外媒普遍認為特斯拉原本的公關團隊表現很積極，不只會協助糾正報導錯誤之處，也會時常更新官網部落格的公關內容。

只是，隨著核心公關部門陸續解散後，未來大概會變成「Elon Musk＝唯一聲音」，所有媒體記者只能從特斯拉官網或是 Elon Musk 的 Twitter 獲得任何資訊。然而，就算記者透過 Twitter 向 Elon Musk 犀利提問，也常常被忽視，因為 Elon Musk 似乎只願意回覆社群上特斯拉粉絲的正面稱讚。

恐致更嚴重的公關危機

評論認為，如果特斯拉之後真的不會再成立公關部門，那未來特斯拉將會有更多的「資訊黑洞」（black hole of information）。因為新聞中將缺少官方正式立場，連帶使得事實更容易被混淆。

舉例來說，最近特斯拉 Model Y 傳出玻璃車頂被吹走，被戲稱是「敞篷車」；又或是 9 月底時，旗下電動車傳出因 API 中斷導致故障，害得不少車主在週三上班日的早晨車子被鎖住長達 1 小時。

這些近期的危機管理事件，如果缺乏公關部門出面回應或解答，恐怕會釀成更嚴重的公關災難。而評論指出，特斯拉似乎認為面對危機最好的方式就是「忽略」它，這樣危機就會自動被淡忘。但在現實世界中，不處理危機，它真的就會消失嗎？

《本文作者 Heemie ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》